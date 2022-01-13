理大研防病毒塑膠　10分鐘殺逾9成新冠病毒　可製手柄、電梯按鈕

Omicron疫情殺入本港社區，有隱形傳播隱憂。香港理工大學研發一種防病毒塑膠物料，可在10分鐘內殺滅表面逾九成新型冠狀病毒，以及即時殺死大部份常見細菌及病毒，有效期至少達三年。

團隊過去一年已實地試驗，將物料製成舊衣回收箱手柄、洗手間門柄保護套、電梯按鈕及盲人點字板等，證實物料具穩定防病毒和細菌效能，冀日後推廣至餐廳座位間的分隔膠板、缺乏管理的「三無大廈」、中小學校園及公共運輸系統等。



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理大跨學科研究團隊，早前獲創新科技署資助195萬元，於去年中起研發全球首個可殺滅表面新冠病毒及大部份常見病毒和細菌的「防病毒三維打印物料」，材料主要為樹脂，加入陽離子化合物等抗病毒成份，透過3D打印令材料均勻分佈，可刺穿病毒細胞膜，破壞其結構，達至殺滅病毒和細菌效果。

研究團隊表示，經實驗室測試證實，物料10分鐘內的抗病毒率達九成，表面幾乎所有病毒和細菌可於20分鐘內被殺滅。團隊正為此技術申請專利，並將用於商業用途。

已應用在手柄、電梯按鈕、盲人點字板等

研究團隊指，透過三維打印技術，該物料可製成不同形狀，廣泛應用於公共設施。在過去一年，團隊曾與民政事務總署、香港濕地公園及環保組織合作，把物料製成舊衣回收箱手柄、洗手間門柄保護套、電梯按鈕及盲人點字板等。

以回收箱手柄為例，使用近一年後未見任何損壞，其表面也沒有檢測到新冠病毒、大腸桿菌及金黃葡萄球菌，反映物料具備穩定防病毒和細菌的效能，其效能在使用後三年才開始逐步減弱。

理大亦獲深水埗民政事務處邀請，將為區內過百座缺乏管理的「三無大廈」，以新研發物料，製作成門柄保護套，並安裝在經常有居民出入的門上，減低大廈內的病毒傳播風險。理大希望把物料應用於中小學校園、醫療保健設施以及公共運輸系統。

研究團隊指出，由於物料以物理原理破壞病毒，即帶正電荷陽離子可把細菌及病毒的表壁扯破，即使病毒變種，仍能發揮同樣效果；加上物料的消毒成份是嵌入式而非塗層，即使日常以砂紙打磨、用漂白水等消毒用品清潔，亦不損害其防病毒效能。物料經過加速老化樣品抗菌測試，使用60個月仍然有效，但建議使用三年後可更換，但是對於無套膜病毒，例如腸病毒則未能殺滅。

▼Omicron肆虐下的香港▼



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成本便宜 可注塑方式量產

帶領團隊的理大紡織及服裝學系副教授盧君宇解釋，電梯按鈕成本約10元，相對價格便宜及製作時間快，10分鐘已可製作8至10個按鈕，而一個手柄套成本約數十元，亦可透過注塑方式量產。

他指出，即使應用該物料，仍需要配合日常清潔，但清潔工已毋須使用好強的消毒劑或抗菌劑每日多次清潔，又透露餐廳的分隔膠板料較快可量產推出市面。