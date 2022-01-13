消費券｜多個團體倡政府再派　會計界議員黃俊碩：3000元可保就業

政府正就2022-23年度的《財政預算案》諮詢公眾，多個政黨和團體先後建議再次派消費券，以刺激被第五波疫情重創的經濟。

新晉的民建聯會計界立法會議員黃俊碩亦認同，在第五波疫情下，派消費券仍能刺激市民的消費意慾，既能保經濟，也能保就業，但認為金額可\縮窄至3,000元，「我哋都習慣咗派錢喇。」他又指派消費券的助力主要集中在派錢首周，因為之後已後勁不繼，對整體經濟的幫助未如想像中大。



國際會計師事務所安永昨日（13日）表示，估本港財政儲備下降至9,100億元，相當於15個月政府開支，惟本港財政狀況較預期佳，建議推出500億元紓困措施，其中430億元支持市民，70億元則為企業提供援助，包括再次向18歲以上市民派發3,000元消費券，以振興本地消費，料可帶動本港GDP增長0.75%至1%。

另外，經民聯、廠商會、特許公認會計師公會（ACCA）香港分會亦先後表示，港府可再考慮派發電子消費券，當中經民聯更倡議將消費券加碼至1萬元，並改名為「回歸慶典消費券」，以刺激消費，加快經濟復甦。

會計界立法會議員黃俊碩（右二）。（資料圖片／盧翊銘攝）

會計界立法會議員黃俊碩亦贊成再次派消費券的建議，但認為金額可縮窄至3,000元，「短期措施係有效嘅，因為你刺激消費嘅時候，都係刺激緊消費意慾啦，亦都可以保留住一啲職位，特別係疫情期間。」他強調派消費券除了能保住經濟，亦能保住經民生。

至於有聲音認為，直接派錢比派消費券更有效，他則反駁指，在公共行政角度而言，派消費券可以刺激市民消費，但他認同再派消費券的刺激力度將會較之前大減，「相對之下（對經濟的刺激）就一定冇之前咁多嘅，喱民啲嘅角度嚟講，我哋都習慣咗派錢喇，而且大家都可以見到，其實派錢嗰段期間，啲嘢係貴咗㗎，即係貴買貴賣啦。」而市道在派錢首周顯著飆升，惟未幾已後勁不繼，「經濟唔會因為派消費券而有個大改變。」惟他強調，派消費券仍能刺外部消費意慾，仍有其必要。

前香港會計師公會副會長、立法會選委界別議員林智遠。（資料圖片）

前香港會計師公會副會長、選委界立法會議員林智遠亦表示，派消費券是個好方法，他又引述政府去年派錢的數據指，對經濟的提振達1%，而派消費券亦能帶動電子支付，讓市民更習慣用八達通等工具，而八達通在登記消費券時已有實名登記，當市民培養到使用八達通後，便可追蹤到市民行蹤，有助防疫。