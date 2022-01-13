崇光百貨強制員工一月內打針或三日一檢　員工：想打都預約唔到

銅鑼灣崇光百貨早前相繼有兩名售貨員確診，《香港01》獲得一份崇光百貨內部通告，要求銅鑼灣及尖沙嘴店內，所有專櫃員工都要在1月31日或之前接種新冠疫苗，否則就要三日一檢，並取得一次陰性結果才准上班。

崇光百貨回覆，本港疫情有上升趨勢，有必要加強、推動同事接種疫苗，指若個人理由或健康情況不打針，可選擇每三日一次的核酸檢測。

有崇光百貨員工表示，措施推行太急，即使想打復必泰疫苗，但多個接種中心今個月的預約名額都爆滿，感到無奈。為工作糊口，現時只能先接受三天一檢，但擔心難以長期執行。



崇光百貨前日（11日）向其商業合作伙伴發通告，指因應疫情爆發，要求所有專櫃職員，不論銅鑼灣或尖沙嘴店，都需要在1月31日或之前接種疫苗，並於2月4日提供員工接種紀錄，而樓層經理亦會每個月更新一次專櫃職員的疫苗接種紀錄。

若因個人理由或健康原因而沒有接種疫苗的員工，就需要每3日檢測一次，並強調會「嚴格執行（strictly enforced）」，若沒有陰性結果不會獲允許進入崇光百貨範圍。

崇光百貨內部通告。

復必泰接種中心預約爆滿 無奈接受三日一檢

崇光百貨員工F小姐（化名），因擔心疫苗副作用，至今尚未接種疫苗。她說，崇光百貨不少專櫃員工未打針，對打針有疑慮甚至反感。不過即使她願意打復必泰疫苗，但現時疫苗接種中心的預約名額全滿，估計要先接受三日一檢。她亦憂慮，若要早上9時上班，就無法趕及在檢測站開放時間前往，認為崇光做法過於苛刻，更憂慮有其他僱主會依效。

崇光百貨回覆《香港01》指，近日傳染性更高的冠狀病毒病變異病毒株感染個案有上升趨勢，確實有必要加強、推動、呼籲及鼓勵仍未接種疫苗的同事盡快打針。發言人續指，有提醒同事應先獨立諮詢專業醫生意見才接種疫苗，倘因個人理由或健康狀況不適宜或不允許接種疫苗，可選擇三日一次的核酸檢測。