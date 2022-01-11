SOGO女售貨員與父疑被國泰空少傳染　街坊揭家族藥房有防疫風險

銅鑼灣SOGO崇光百貨女售貨員確診源頭不明，衞生署周一（10日）在疫情記者會上公布，其父在檢疫期間初步確診。患者一家在屯門友愛邨愛定商場（H.A.N.D.S）經營一間「東亞大藥房」，衞生署指追查之下，發現又一城望月樓群組第一代患者、確診編號12611的國泰航空44歲空少，曾在12月27日光顧，疑因此傳染老闆，再傳給家人。



有友愛邨街坊指，「東亞大藥房」屹立屯門數十年，因家族式經營，收費合理，深受街坊歡迎，「每日都有長者排隊配藥，成日都排長龍。」她指平日觀察店員都有戴口罩，但間中會在店內吃飯，加上人流多，相信有一定傳播風險。



《香港01》記者周一到初確診藥房老闆幾乎每日都光顧的同層茶餐廳「都城餐廳」視察，餐廳仍正常營業，門外有不少食客等外賣，有客人指已打齊三針，故不太擔心。



國泰空少上月27日曾光顧買藥

在疫情記者會上，生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，昨日初確診的源頭不明、20歲SOGO兼職女售貨員列確診，編號12945，同時其父亦初確診，更被女售貨員更早出現病徵，早在元旦日（1日）開始發燒及咳嗽，但未有求醫，至其女兒確診後才被送院。另兩名家人都有病徵。

二人均有在屯門友愛的愛定商場「東亞大藥房」工作，父親是藥房老闆。張竹君表示，翻查紀錄，確診國泰空少（個案12611）曾在上月27日到藥房購物。

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▼1.7竹篙灣檢疫中心情況▼



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SOGO女售貨員父親初步確診 源頭疑與望月樓國泰空少有關

銅鑼灣崇光百貨20歲兼職女售貨員初步確診 上周日光顧大埔壽司郎

街坊：有友愛就有藥房 店員間中店內吃飯

現年約40歲的友愛邨街坊林小姐表示，「東亞大藥房」屹立屯門友愛邨數十年，因收費不貴，家族式經營多年，加上天天開門，設配藥服務，深受區內街坊歡迎，「以前係媽媽，之後傳畀依家個老闆......有友愛咁耐，就有間藥房咁耐......我細個奶粉都係個度買」。

林小姐表示，店主、店員都長期戴口罩，防疫意識不錯，「有時啲老人家買嘢唔記得戴，佢哋都會提」，但部份店員間中會在店內食飯，加上「東亞大藥房」距離安定輕鐵站僅約1分鐘步程，人流多，「長期排長龍，成日都好旺」，直言或存在傳播風險。

愛定商場由安定及友愛兩邨商場合併而成，林小姐指出，早前有一名女童確診的屯門梁李秀娛幼稚園，屬屯門區名校，相距只有十分鐘路程，她直言不少學生並非友愛、安定居民，多乘輕鐵，經愛定商場返往學校，不排除有傳播風隊。

該確診女童為本來源頭不明的染疫42歲男測量師的女兒，後來證實他在12月31日早上在天后陸田園餐廳小廚吃早餐時，處於潛伏期的國泰空姐母親與兩名朋友也在場，恰巧餐廳沒有關鮮風機，令病毒在餐廳內停留。

都城餐廳仍營業 食客：事先不知初確者到訪

《香港01》記者周一傍晚到藥房老闆幾乎每日都光顧的「都城餐廳」視察，餐廳與藥房位處同層，是舊式茶餐廳，店內以舊式「卡位」為主，目測約有20枱，仍然營業。據街坊所言，平日有不少長者及學生光顧，深受歡迎，而晚上亦有不少食客購外賣。

正在都城餐廳外等外賣的李先生說，事先不知有初步確診者曾在餐廳用餐，「今日掛住返工，都冇留意到新聞，淨係知道藥房個太子女確診咗。」他稱已接種兩劑疫苗，不太擔心，惟之後會避免光顧，「本身唔知啊，但係之後都應該唔會嚟，費事惹到屋企人啦。」

另一熟客陳先生則表示，新聞得知鄰近藥房老闆初步確診，因他本人亦是餐廳常客，不排除外賣或堂食時曾與藥房老闆踫面，但已打齊三針，故不太擔心，「之後都唔會特別避（光顧都城），未有消息前我都幫襯咗好幾次啦喎，都唔避得咁多......本身自己都打左三劑疫苗，所以都唔會太驚。」

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