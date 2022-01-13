霍家爭產案｜霍震寰稱處理家族業務無個人得益　惟胞弟卻不信他

已故全國政協副主席霍英東的遺產案今(13日)在高等法院續審，霍震寰的代表律師陳詞，他指霍震寰處理家族事務，未有個人利益，多年來和其他家族成員有不少紛爭。2012年的和解中，霍震宇因不信任霍震寰，要求委任獨位的會計師調查遺產的價值。此外，主審法官今早形容本案令人傷感，他認為霍震寰只是想實現父親的地產夢，提出訴訟的霍麗萍和霍震宇，則關注南沙發展項目是否虧蝕，損害家族利益，他們均非為個人利益而提出訴訟。



本案原告為長房的三子霍震宇、長女霍麗萍和次女霍麗娜，他們要求有榮有限公司，回購南沙項目部份股權。被告包括長房的長子霍震霆、次子霍震寰，以及相關的家族公司，包括霍興業堂置業有限公司、有榮有限公司及霍英東基金有限公司等。

霍英東死後20年才能分產

代表霍震寰的資深大律師黃仁龍稱，霍震寰受父親霍英東重用，一直協助父親生意。霍英東在1978年定下的遺囑提到，霍英東去世後，霍震寰可從遺產中獲得3000萬元，霍震霆和霍震宇中則可得2000萬元，霍麗萍和霍麗娜則各可獲500萬元。此外，霍震寰每月可獲10萬元，霍震霆和霍震宇則每月可獲5萬元，霍麗萍和霍麗娜則每月可獲1萬元。遺囑訂明，霍英東死後的20年才可分產。

代表霍震還的資深大律師黃仁龍(圖)稱，霍震寰處理家族業務並無得益，又指霍震宇等原本稱南沙項目是「豬頭骨」，2012年大和解時才改口稱是「金山」。(朱棨新攝)

霍震寰曾同意分享涉16億元的基金

黃仁龍續指，霍震寰為求維持家族和諧和父親名聲，曾同意把一個和父親共同持有的基金，與家族成員分享，當中涉款16億元。霍震寰在處理父親遺產和南沙項目等，均沒有個人利益。惟多年間，和其他家族成員有不少紛爭，在2012年的和解中，霍震宇因不信任霍震寰，要求委任獨位會計師調查遺產的價值。

指霍震宇曾形容南山項目是豬頭骨

就涉案的爭議涉及南沙發展項目，黃仁龍透露霍震宇曾在會議中，形容項目為「豬頭骨」，霍麗萍亦曾反對再繼續投資南沙項目。惟霍震宇和前特首董建華會面，理解項目後，才形容它為「金山」。

庭上透露霍英東遺產達113億元。(詳看下圖)

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未有披露南沙項目只是疏忽

對於霍震宇的指責霍震寰未有盡責披露回購選項，黃仁龍強調，霍震寰於2007年時忘記該事項，只可說是疏忽，並非違反受信責任。

官指雙方均非為個人利益

此外，代表霍麗萍的大律師陳詞時，主審法官陸啟康形容本案令人傷感，指長房各子女非為個人利益而提出訴訟，霍麗萍和霍震宇只是關注南沙發展項目是否虧蝕，損害家族利益，霍震寰則只是想實現父親的地產夢。

案件編號：HCA92、274、275/2016