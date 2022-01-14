新冠肺炎｜29歲男入院檢測呈陽性　威院四醫因病人無戴口罩須檢疫

一名29歲男子前日因交通意外入院，其新冠肺炎檢測初步呈陽性。醫院管理局表示，大埔那打素和沙田威爾斯親王醫院共有43名醫院員工，曾為該病人提供治療及護理，他們檢測結果為陰性。但由於4名威爾斯醫院醫生為病人診症期間，病人沒有戴上外科口罩，故被列為密切接觸者，需要接受檢疫。



新界東醫院聯網發言人公布，一名29歲男病人於1月12日下午5時17分因交通意外被送到雅麗氏何妙齡那打素醫院急症室，並於晚上7時20分轉送到威爾斯親王醫院急症室接受治療。病人同日晚上入住深切治療部留醫，並按既定入院篩查程序接受2019冠狀病毒病測試，初步結果為陽性。病人現正於深切治療部隔離病房接受進一步治療，情況穩定。

感染控制組即時進行接觸追蹤調查，11名曾與該初步確診個案入住同一深切治療病房的病人已接受2019冠狀病毒病檢測，結果陰性，其中三名於同一病格留醫的病人已轉送獨立隔離病房。

該名初步確診病人留院期間，院方除了採集鼻咽及咽喉拭子樣本作病毒測試外，沒有為其進行其他高風險程序。兩間醫院共有43名醫院員工曾為該病人提供治療及護理，他們的2019冠狀病毒病檢測結果為陰性。所有員工工作期間，均有按照感染控制指引穿戴合適個人保護裝備。其中4名威爾斯親王醫院醫生於急症室為病人診症期間，因病人沒有戴上外科口罩，故被列為密切接觸者，需要接受檢疫。

兩間醫院已安排病人曾逗留的地點進行徹底清潔消毒，會繼續密切監察病人及職員健康情況，並與衞生防護中心保持溝通。