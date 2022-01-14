Omicron｜iPhone、「安心手機」隨時缺貨加價　空運緊張料增幅20%

政府收緊機組人員檢疫安排，令航空貨運大受影響。特首林鄭月娥日前預警影響將陸續浮現，其中電子產品料首當其衝受影響，隨時加價及缺貨。資訊科技商會榮譽會長方保僑預料，未來一個月最嚴峻，包括手機、電腦以至汽車等產品均會受影響，預計包括iPhone等手機隨時加價一至兩成，近期俗稱「安心機」的中下價手機因為需求多及補貨難，相信供應會短缺。



方保僑形容現時香港是面對抗疫兩年來最嚴竣的情況，「之前係人唔可以出外，依家係連貨物出入都受影響。」雖然這一波疫情或可於農曆年前緩和，但難以預計空運何時會完全恢復正常，供應鏈受影響近一個月，各類貨物相信難短時間回復。

方保僑指，空運緊張或致手機及電腦等電子產品受影響。（資料圖片）

他以iPhone為例，除了本港貨運緊張外，亦受內地生產及台灣原材料供應及運輸影響，除了手機本身，各類配件供應亦會受影響，而三星手機則於越南生產，亦會受物流運送影響，他預計iPhone等手機類產品有機會因貨源短缺，或會加價一至兩成。

全球晶片供應持續緊張，方保僑指，生產商會優先用於製造高檔手機，一些中低價手機的生產量會減少，新貨供應自然亦較少，在上一波未有搶購俗稱「安心機」的市民，或要面對加價壓力。

近年私家車生產亦需使用到晶片，方保僑舉例，車內的娛樂系統便需用到晶片，包括晶片及各類電子零部件均會影響汽車生產及供應，「手機、電腦、車未必係好必須嘅產品，但如果長時間缺貨都好影響生活」。他建議國泰增聘機師，提升貨機服務量，避免出現貨運「真空期」，影響市民日常生活。