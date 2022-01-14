封區檢測｜屯門龍成花園一座380人受檢　無人確診

政府因應莊柏醫療兩名護士初步確診新冠肺炎，昨晚圍封屯門青山公路青山灣段345號龍成花園一座及屯門榮發里13-17號凱德花園2座強檢。當局今早發聲明指，龍成花園一座沒有發現陽性檢測個案。



聲明指，龍成花園一座截至今日凌晨零時，約380名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約120戶，當中六戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

1月13日 龍成花園第一座封區檢測



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1月13日凱德花園第二座封區檢測



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兩處封區涉及兩名同為莊柏醫療的護士，其中一名21歲兼職護士為浸會大學持續教育學院護理學的學生，於本月10至12日曾到浸大九龍塘校園上課。早前屯門愛定商場東亞大藥房確診東主妻子和兒子，曾經在1月3日到過莊柏醫療診所求醫，當時醫生為病人檢查喉嚨，而該明初確診護士亦同場。她日常會到四間診所工作，在1月3日及4日主要在屯門新都大廈101A號診所工作，於1月4日、8日、9日、11日則在屯門仁政街聯旺樓診所工作，日常主要負責陪同醫生診症。

至於另一名初步陽性的22歲女護士，則與該兼職護士沒有重疊上班時間。她於1月4日早上在屯門新都大廈101A號診所工作，於1月4日下午、8日、9日、11日在屯門仁政街聯旺樓診所工作。