亨氏護照指數｜香港升一位排18獲171地免簽　日本新加坡蟬聯首名

新冠肺炎疫情全球肆虐，不少港人繼續盼望疫情完結可外遊。移民顧問公司「Henley & Partners」公布今年第一季護照排名「亨氏護照指數」（Henley Passport Index），當中香港特區護照以擁有171個免簽地點，與去年數目相同，不過排名就晉升一級至第18位。

至於第一名仍是日本及新加坡護照，分別享有192個國家及地區免簽證或落地簽證待遇。而中國護照免簽地點則比去年增加一個，排名躍升8位至第64名，創自2006年排名新高。



▼部分護照最新排名▼



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Henley Passport Index根據國際航空運輸協會（IATA）數據，統計199本護照免簽證及落地簽證數目，定出不同護照排名。2022年以日本及新加坡護照以擁有192個免簽地點蟬聯第一，繼續成為「最強護照」。

而德國及南韓則同樣以190個國家及地區免簽證或落地簽證待遇，排行第二。而排第三的為芬蘭、意大利、盧森堡及西班牙，同樣享有189個國家及地區免簽證或落地簽證待遇。另外，英國及美國護照則同樣以186個國家及地區免簽證，排名第六。

至於香港特區護照則和去年一樣，擁有171個免簽地點，排名就稍升一名至第18。澳門特區護照則以144個免簽地點，與多米尼克、格林納達排第33名。而中國則排名64位，較去年的72位升八級，可在80個國家或地點免簽，比去年多一個地點。

排最後的與去年一樣，繼續是阿富汗，繼續僅獲26個國家或地區豁免簽證，排名111位。「尾二」同樣與去年一樣，屬於伊拉克，只得28個免簽地點。