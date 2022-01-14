Omicron｜凱德花園一人檢測不確定送院　消息：樣本或被疫苗污染

屯門兩名護士昨日（13日）初步確診，兩個屋苑昨晚被圍封進行強制檢測，其中龍成花園第一座於今早7時15分完成，無人確診並解封；惟凱德花園2座由昨晚7時半至今已16小時，仍未完成行動，有指有居民檢測樣本呈陽性，現場見有救護車駛離屋苑，並有兩名居民步上白色小巴，據悉，檢測呈陽性居民被送往北大嶼山醫院進行複檢。



當局近1時公布，截至今日凌晨零時30分，凱德花園2座約195名居民接受檢測，其中一名人士的檢測結果為不確定，為審慎起見，有關人士和其密切接觸者已被安排分別送往醫院及檢疫中心跟進；其餘居民的檢測結果均為陰性。



消息指：發現檢測結果不確定需送院複檢的居民，是在大學做疫苗研究工作，有可能檢測樣本受到疫苗污染，目前正化驗是否帶有疫苗的病毒基因。



有居民任診所護士昨初確診

屯門愛定商場東亞大藥房東主子11歲兒子，因胞姐確診，檢疫期間被驗出也染疫。他上周發燒，由父母帶到黃金海岸商場莊柏醫療診所向張思敏醫生求醫，但未有獲發檢測瓶。

在該診所工作的兩名護士昨初確診，其中22歲診所女護士的住所屯門榮發里13-17號凱德花園2座，於昨晚7時30分起被圍封，至今日中午逾16小時仍未解封。有報道引述消息指，在圍封強檢中一名21歲男居民檢測呈陽性，要送院覆檢。

兩名居民登上白色小巴料送檢疫

《香港01》記者在現場所見，有穿戴全副防護裝束的救護人員駛救護車離開，路口亦停泊了兩架警車及一架白色接載巴士，有兩名相信是居民已上白色小巴。現場仍有警員在大廈外戒備，但臨時檢測站已逐漸拆下收起。

當局表示，政府今日上午約7時完成強制檢測行動後，隨即在「受限區域」內執法，共檢查了約90名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。政府亦提醒沒有應門的約20戶居民，在看到政府張貼的告示後，盡快聯絡政府進行檢查，以排除病毒在小區內可能有機會繼續傳播的風險。

1月13日凱德花園第二座封區檢測

