封區檢測｜莊柏醫療兩護士染疫　龍成花園及凱德花園圍封

Omicron變種病毒疫情於本港社區爆發，衞生防護中心今日（13日）公布，新增14宗確診個案，少於10宗初步確診。初步個案中有兩人同為莊柏醫療的護士，其中一名兼職護士為浸會大學持續教育學院護理學的學生，她曾於本月3日，在黃金海岸商場診所與一名確診者同場；至於另一名初步陽性的護士，則與兼職護士並沒有重疊時間上班。



政府今日晚上將二人的住所圍封強檢，包括屯門青山公路青山灣段345號龍成花園一座及屯門榮發里13-17號凱德花園2座，目標於明早（14日）7時完成行動。



政府今日（13日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，分別自下午7時起及7時30分起，分別限制在屯門指明「受限區域」，即屯門青山公路－青山灣段345號龍成花園第一座及屯門榮發里13-17號凱德花園2座。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（14日）上午約7時完成此行動。

▼▼▼屯門多處有患者到訪 居民陷強檢迷宮▼▼▼

21歲莊柏醫療兼職護士與確診者同場後染疫

個案涉及兩名同為莊柏醫療的護士，其中一名21歲兼職護士為浸會大學持續教育學院護理學的學生，於本月10至12日曾到浸大九龍塘校園上課。早前屯門愛定商場東亞大藥房確診東主妻子和兒子，曾經在1月3日到過莊柏醫療診所求醫，當時醫生為病人檢查喉嚨，而該明初確診護士亦同場。

她日常會到四間診所工作，在1月3日及4日主要在屯門新都大廈101A號診所工作，於1月4日、8日、9日、11日則在屯門仁政街聯旺樓診所工作，日常主要負責陪同醫生診症。

至於另一名初步陽性的22歲女護士，則與該兼職護士沒有重疊上班時間。她於1月4日早上在屯門新都大廈101A號診所工作，於1月4日下午、8日、9日、11日在屯門仁政街聯旺樓診所工作。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

發言人指，根據今日發出的強制檢測公告，任何於2022年1月3日至2022年1月13日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，即使在「相關宣告」開始生效時不在「受限區域」內，亦須在1月15日或之前接受強制檢測。由於涉及變異病毒株以及考慮到相關感染風險，審慎起見，已接種疫苗以及近日已進行檢測的人士均仍須接受檢測。