Omicron｜患者曾到莊柏醫療屯門診所　兩護士初確診　183病人強檢

本港爆發第五波新冠疫情，衞生防護中心今日（13日）公布，新增14宗確診個案，少於10宗初步確診，當中兩宗初步確診個案為莊柏醫療的診所護士，其中一名就讀浸會大學持續教育學院護理學的兼職護士曾於本月3日，在黃金海岸商場診所與一名確診者同場，兼職護士當時雖站在較遠位置，但昨日檢測結果呈初步陽性。

至於診所另一名初步確診的護士，與該兼職護士，並沒有同時當值。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，懷疑診所仍有其他個案。



衞生防護中心指出，有涉及屯門愛定商場東亞大藥房的陽性個案，曾在莊柏醫療黃金海岸商場診所求診，患者在本月3及5日求診時，同時段至少有183名病人，全部都要接受強制檢測，而曾與兩名護士同事的職員都要檢疫隔離。



莊柏醫療有兩名護士初步確診，曾與兩名護士共事的職需檢疫。（jpmedic圖片）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日有少於10宗初步確診，其中兩宗是莊柏醫療的護士，當中一名21歲兼職護士，平時在屯門區四間莊柏醫療的診所上班，主要跟隨醫生診症。她1月3日於黃金海岸商場診所，跟張思敏醫生為一名確診者診症，醫生當時幫患者「睇喉嚨」，由於沒有穿着面罩等保護衣物，被安排進入檢疫中心。

涉事兼職護士當時站在較遠位置，當局已要求診所強制檢測，至於兼職護士昨日（12日）檢測結果初步陽性。

浸大護理學兼職護士曾返學

張續指，該兼職護士在本月3及4日去過莊柏醫療其他診所，本月4日到過屯門新都大廈101A號診所，4、8、9及11日去過屯門仁政街地下診所，她同時是浸會大學持續教育學院護理學位課程學生，期間曾上學。

▼1月12日屯門再現排隊檢測人龍▼



+ 2

與兩護士同事職員檢疫隔離

另一宗初步確診患者同樣是莊柏醫療的診所護士，她與兼職護士並沒有同時當值，她在本月4日早上在新都大廈診所上班，當日下午、8、9及11日在仁政街診所工作，主要跟醫生診症、執排版、收費等。

早前有涉及屯門愛定商場東亞大藥房的確診患者，曾在1月3、5日去過黃金海岸診所求診。經追蹤後，本月3日有45人於11時半至1時與患者同時段在診所，本月5日則涉138位病人，全部都要強制檢測，暫時未有陽性個案。因應上述兩宗個案，當局會要求曾到診所人士強制檢測，至於曾與兩護士同時工作人士要強制檢疫。

兩初確診護士居屯門區 疑診所仍有其他隱性個案

張又表示，兩名護士分別居住屯門龍成花園一座、及屯門凱德花園二座，擔心屯門區仍然存有隱性傳播，或是還有個案未找到，而且兩名護士並沒有重疊工作時間，懷疑診所仍有其他個案。