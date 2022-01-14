童樂居虐兒案｜社署將派專隊每天駐守　不排除採取進一步規管行動

香港保護兒童會轄下「童樂居」虐兒案，涉及受害幼兒達29人，至今有16名涉案的育兒工作員被控「對所看管兒童或少年人襲擊」。

社會福利署今日（14日）公布，於下星期一（17日）派遣專隊進駐涉事幼兒中心，成員包括社工、護士及具備監管幼兒中心經驗的人員，每天駐守幼兒中心，實地密切監察中心的日常運作。社署會繼續嚴肅跟進事件，視乎各方面的調查結果，不排除會根據法例採取進一步規管行動。



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社會福利署表示，將於下星期一（17日）派遣專隊進駐涉事幼兒中心，成員包括社工、護士及具備監管幼兒中心經驗的人員，每天駐守幼兒中心，實地密切監察中心的日常運作，確保中心的運作符合服務質素及切實執行有效的改善措施，保障兒童得到妥善照顧。專隊會運作至中心的改善方案和運作情況符合社署要求。

社署指，已採取了連串行動，包括於上月27日派出由20多位臨床心理學家、護士、社工等組成的跨專業團隊到該中心調查及視察運作，包括檢視工作紀錄，並逐一觀察中心內70名兒童的行為、健康和情緒狀況，以確保他們情況穩定。並於上月28日與該機構執行委員會及管理層會面，聽取機構匯報事件及跟進工作。

社署表示，已加強巡查中心及繼續調查，向機構發出書面警告及糾正指示，要求加強對前線員工的督導及監察，並要求機構於1月25日前提交檢討報告。社署會繼續嚴肅跟進事件，視乎各方面的調查結果，不排除會根據法例採取進一步規管行動。