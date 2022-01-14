禁晚市堂食及關表列處所至初三　疫情穩將放寬　提早推疫苗氣泡

特首林鄭月娥傍晚六時召開記者會公布，延長禁晚市堂食及關閉表列處所等防疫措施14天，至下月3日年初三。另外，大型活動如年宵花市、新春市場、旅發局迎春活動等均要取消。林鄭又率先預告，除非疫情明顯逆轉，或出現社區爆發，否則會如期逐步放寬受規管的處所，「唔會長期封閉下去」。不過，她提出復業條件，以原定2月24日實施的「疫苗氣泡」為基礎，即到訪人士須提早打針，受限處所才可獲放寬規限。



特首林鄭月娥傍晚六時召開記者會公布，延長禁晚市堂食及關閉表列處所等防疫措施14天，至下月3日年初三。(張浩維攝)

不會提早放寬社交措施 疫情不會突然令人完全放心

特首林鄭月娥表示，目前疫情仍未受控，爆發風險仍然存在，宣布延長社交距離措施14天，至下月3日年初三，包括禁晚市堂食、關閉表列處所。大型活動如年宵花市、新春市場、旅發局迎春活動等均要取消。在「外防輸入」方面，地區航班熔斷機制8國航班禁飛令，由1月8日至21日，要延長至2月4日。

林鄭指，明白措施會令好多人失望，「大家本來期望可溫馨聚會嘅新年，恐怕難以做到」，不過，她預告，除非疫情明顯逆轉，或出現社區爆發，否則會逐步放寬受規管的處所，「唔會長期封閉下去」。她又提出復業條件，以美容業為例，須以原定2月24日實施的「疫苗氣泡」為基礎，即到訪人士須提早打針，受限處所才可獲放寬規限。

林鄭表示，有信心中學維持面授課堂至放新年假，又希望新年假後學校可以恢復面授課，但仍須視乎視情變化。（資料圖片)

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