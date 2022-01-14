Omicron｜消息：虎年年宵花市取消　花農稱暫未收到通知

本地新冠肺炎變種病毒株Omicron疫情肆虐，消息指，政府將宣布取消原定於本月26日（年廿四）起舉行的虎年年宵花市，連續兩年因應疫情而影響花市。有投得多檔的花農未收到消息，有花農表示「經歷過，唔緊張」，冀市民入元朗花場，支持本地花農。



+ 2

「蘭花大王」千葉園董事長楊小龍表示，沒有聽到叫停花市的通知，指之前已經歷過停辦花市，疫情控制不好，即使在商場擺檔都沒有人，現在只期望市民支持本地花農，到元朗花場購買。

「桃花大王」劉海濤則指，沒有人提過會取消，按其早前了解只是要求限制會場人流，以及要求進入人士必須打針，認為現時只能「各安天命」。

▼2021年維園年宵花市▼



+ 15

去年年宵一度取消 後改縮減規模兼限制入場

去年農曆新年前第四波疫情亦相當反覆，政府原在1月8日宣布取消年宵市場，引起花農激烈反對，期間曾有消息傳出，會改為分散在全港各區足球場、籃球等戶外場地舉行，亦有花農已租用商場舖位、地舖等售賣年花。惟相隔11日，食衞局「彈弓手」宣布恢復年宵市場，但攤位數目減半，並按原來競投數目，重新抽籤安排檔位。

局方亦利用紅外線儀器，在出入口點算人數，設「紅、黃、綠」三色，倘人流達上限會亮紅燈，未入場市民要在外等候。營運期間亦設兩場清潔時段，期間場地需暫時關閉。當局亦要求攤檔提供員工名單同聯絡方法，而啟市前所有攤檔員工須提供陰性病毒檢測報告，政府會安排免費檢測。