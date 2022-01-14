竹篙灣檢疫中心安排混亂　60人較檢疫令遲一至兩天離開　署方致歉

變種病毒Omicron快速蔓延，檢疫中心需求大增，竹篙灣檢疫中心被指安排混亂。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日（14日）在記者會承認，得悉有人投訴在竹篙灣有不愉快經驗，例如檢測或離開時間遭延遲等。他說，經調查後，發現當中出現人為輸入錯誤，最終有60人較檢疫令屆滿遲一至兩天離開，故向受影響人士致歉。



衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，有60人較檢疫令屆滿遲一至兩天離開。（張浩維攝）

出現人為輸入錯誤 之後無安排檢測

對於竹篙灣的投訴個案，徐樂堅稱早前有數個大型群組個案，例如教會聚會等，故不少人在1月6日起要送檢，並出現投訴個案，例如有檢疫人士延遲檢測等。

徐說，經了解及調查後，發現當中出現人為輸入錯誤，有部份檢疫人士送檢後，系統上並無輸入「進入中心」的資料，因此負責檢測的同事並無為他們安排檢測，「但係呢個輕微錯誤，都導致好嚴重嘅後果，因為有啲檢疫人士需要做四天檢測，如果得悉時已經係第二、第三日，我哋就要加速做檢測，令佢哋可以第四日離開。」

竹篙灣檢疫中心被發現出現人為輸入錯誤，有檢疫人士送檢後，系統上並無輸入「進入中心」的資料，繼而影響檢測。（資料圖片）

60人延遲1至2天離開

他續指，由1月6日至13日，合共有約2,150人完成檢疫, 數日共做了600個緊急檢測，亦有約60名檢疫人士較原先的檢疫令，延遲了1至2天離開，故就此致歉。徐說，針對相關安排，現已加強系統督導，確保每個部份都沒有遺漏資料，繼而避免影響下個環節。

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徐樂堅又表示，現時除了竹篙灣外，仍有數個檢疫場所可用，包括3間檢疫酒店及鯉魚門渡假村，至今仍剩下950個單位可用，會繼續物色更多檢疫地點。

現時進入檢疫中心的人士可分為三類。第一類是與確診個案關連的密切接觸者，入住時間是14天至21天；第二類是密切接觸者的家人或家居接觸者，需要入住四天；第三類是從高危地點回港的人士，需要入住四日檢疫中心，期間要每日檢測，確保沒有Omicron才可去到檢疫酒店繼續檢疫。

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