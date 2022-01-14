Omicron｜增竹篙灣保安中招　與確診同事用膳　居將軍澳寶盈花園

本港今日（14日 ）新增9宗確診個案，8宗涉及N501Y及T478K，疑為Omicron個案。今日新增的初步陽性個案，包括早前確診女保安（＃13004）的同事，患者同樣為竹篙灣檢疫中心保安。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，兩名患者曾經一同用膳，相信因此受感染。



至於昨日初步確診個案中，居凱德花園二座的莊柏醫療診所女護士，檢測樣本送往化驗所後驗出帶有疫苗病毒株D614D，相信是由於衞生防護中心派人到診所取樣本時受疫苗污染，不屬確診個案。另外，昨晚凱德花園二座圍封強檢，發現一名人士的檢測結果為不確定，事後經化驗所覆檢同樣為陰性個案，故該大廈並無確診個案，居民亦無需再作強檢。



今日新增一宗初步陽性個案，患者為51歲女士，同樣為竹篙灣檢疫中心保安，是早前確診女保安（＃13004）的同事，居將軍澳寶盈花園。（倪清江攝）

1月13日凱德花園第二座封區檢測



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初陽個案同為竹篙灣檢疫中心保安 為早前確診者同事

今日新增一宗初步陽性個案，患者為51歲女士，於中國海外物業服務有限公司工作，同樣為竹篙灣檢疫中心保安，是早前確診女保安（＃13004）的同事，居將軍澳寶盈花園第4座。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，兩名患者曾經一同用膳，相信因此受感染，而該名女保安日常工作主要為檢疫人士派送物資，過程有穿著合適保護衣，員工亦會共用更衣室換衣服。

患者最後上班日為1月11日，平時會到青衣城肯德基與同事吃早餐，又曾經到過將軍澳廣場太興吃早餐，及到過將軍澳廣場地下街市。

巴基斯坦籍確診者仍待確定是否屬復陽個案

至於確診個案包括昨日初步陽性29歲巴基斯坦籍男子，他居於天水圍天逸邨逸灣樓，於9月底從肯雅回港，檢疫期間測試一直呈陰性。該名病人前日（12日）因交通意外被送往那打素醫院，其後被轉送至威爾斯親王醫院，留醫深切治療部。入院時檢測呈陽性，ct值為36，病毒量低。

張竹君指，該名病人入院後檢測連續陰性，而早前陽性樣本確定帶有N501Y變異病毒株，但由於病毒量太低未能完成T478K病毒株測試，需要再確定是否為復陽個案。病人在啟德地盤工作，1月12日為最後上班日，同時亦是foodpanda外賣員，於1月11日最後上班，他亦曾在大埔公路元洲仔段作更換氣喉工程，同場的工作人員被列作緊密接觸者須要送往檢疫。

1月13日 龍成花園第一座封區檢測



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確診個案中亦包括一名莊柏醫務診所21歲兼職護士（＃13026），她居於龍城花園一座，早前屯門愛定商場東亞大藥房確診東主妻子（＃12988）和兒子（＃12987），曾經在1月3日到過莊柏醫療診所求醫，當時醫生為病人檢查喉嚨，而該名護士亦同場。

另一女護士樣本受疫苗污染 不屬確診個案

至於另一名昨日初步陽性、居凱德花園二座的女護士，張竹君就指，該名患者CT值為約35，病毒量低，檢測樣本送往化驗所後驗出帶有疫苗病毒株D614D。她解釋，當時衞生防護中心要求該診所醫生為醫護做檢測，其中一位醫生取檢測樣本時曾經接觸疫苗，相信因此令環境受污染，從而導致該護士的樣本亦受疫苗污染。她續指，相關樣本於今早已交予政府專家顧問袁國勇覆檢，再次確定是因疫苗污染樣本而出現陽性個案，不屬確診個案。

另外，昨晚凱德花園二座圍封強檢，發現一名人士的檢測結果為不確定，事後經化驗所覆檢為陰性個案，故該大廈並無確診個案，居民亦無需再作強檢。