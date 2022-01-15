Omicron│年宵花市首取消　花農轉攻地舖及「開直播」賣蘭花

新冠病毒疫情爆第五波，政府昨（14日）宣布取消全港年宵市場，花農與市民失去買賣年花平台。為免「雙失」，有出售蘭花的花農找其他途徑「出花」，當中「蘭花大王」楊小龍轉攻臨時地舖，「春蘭居」則轉攻網上市場，「開直播」賣花讚花香，而且反應較預期好，價錢亦由以往1,400元10株，增加至1,800元都不愁無客。



不過並非所有年花都易有出路，在年宵市場投了19檔的「陳記花園」老闆梁先生主要賣桃花，顯得無奈，「桃花好蝦人買，成棵樹咁大邊入到舖？而且應節花睇意頭合眼緣，又要睇實物大細放入屋，無乜可能網上賣，即係今年我要收檔。」他預計無錢賺加上按金、賠償人工等蝕100萬元。



食物及衞生局局長陳肇始昨在記者會上表示，根據去年安排，花農有經驗散貨，如有花場轉攻臨時舖位出售鮮花。「春蘭居」老闆張先生表示，他轉攻網上市場，「開直播」予客人選購蘭花直送。他指因疫情貨源減少，今年僅有15萬株，價錢亦由以往1,400元10株，增加至1,800元，高出近三成，現時已出售約二萬株，加上其他批發已售出4成，未至於損失。

已有幾代種植桃花的花農、在年宵市場投了19檔的「陳記花園」老闆梁先生說，其家族在佛山、廣州等地種花，每年農曆新年前兩星期開始將時令應節的桃花、百合、劍蘭等運到各個年宵市場出售，以往於港九新界投共40檔位，疫情下已減少規模，今年只於將軍澳、觀塘、葵芳、荃灣、元朗等共投19檔位。

「陳記花園」老闆梁先生指，桃花偏大，顧客通常會來挑選，故不論地舖定網上，都難以賣花。（資料圖片／鄭子峰攝)

「蘭花大王」楊小龍轉攻臨時地舖賣花，梁先生則說這不適合賣桃花，也無法仿傚「春蘭居」，「桃花好蝦人買，成棵樹咁大邊入到舖？而且應節花睇意頭合眼緣，又要睇實物大細放入屋，無乜可能網上賣，即係今年我要收檔。」

他批評港府考慮時間過長，忽略經營者開檔前的安排，「我入貨返香港最少預一個月去搞，我明白疫情來得好急，但點解無諗定機制？好心唔好只係諗政治，唔理我地小市民！」他指今年的天氣比較暖、潮濕，收成已一般，現時餘下開得理想的桃花，恐怕也不得到港，我去每年一度最賺錢時間，「我依家血本無歸，喊得一句句！」

他形容每年一次年宵市場，可以賺得一年收人。現在除要計算伙計工資外，「仲有內地來港運輸費，按金好多畀八成『殺晒』，嗰度過10萬。好多伙計請晒假幫我手，接近100人，我都要賠車馬費，我無錢賺仲要賠，加加埋埋無100萬架，我點志在政府畀少少，我唔順氣安排好慢。」他期望港府日後有完整替補方案，以便特殊情況下作出安排。

▼2021年維園年宵花市▼

