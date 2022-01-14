強制檢測｜將軍澳廣場太興、青衣城KFC等上榜　寶盈花園患者曾到

本港今日(14日)新增9宗確診個案和少於10宗初步確診個案，食物及衞生局晚上強制檢測公告，有五個地方上榜，包括青衣城3樓肯德基KFC、將軍澳廣場1樓太興及銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場等，涉及一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗初步陽性檢測個案。當中肯德基KFC及太興是今日初步確診、在竹篙灣檢疫中心當保安的寶盈花園51歲女住戶，在潛伏期曾光顧。



，食物及衞生局1月14日強制檢測公告

食衞局發言人指，因應一宗與輸入個案有流行病學關連的個案，以及一宗初步陽性檢測個案，有五個指明地方被納入強制檢測公告，於指定期間曾身處的人士接受核酸檢測。政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成須多次進行的強制檢測，而即使已經接種2019冠狀病毒病疫苗亦必須接受上述強制檢測。

強制檢測公告列明，。

▼1月14日將軍澳寶盈花園4座圍封檢測▼



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廟街九龍咖喱屋、利園二期生活體驗館同上榜

指明強檢地點包括佐敦廟街266號地下及閣樓九龍咖喱屋、銅鑼灣希慎廣場11樓美食廣場、銅鑼灣利園二期10樓如新生活體驗館；另外兩處是今日初步確診竹篙灣檢疫中心女保安曾到訪的地方，分別是青衣城3樓肯德基KFC及將軍澳廣場1樓太興。

刪除4個被納入強制檢測公告處所

另外，當局指於1月8日公布的其中四個被納入強制檢測公告的指明地方予以刪除，包括橫頭磡富廣場UG2層海鱻城及3樓梨滿園韓國料理，以及灣仔大有廣場3樓天頌心美，和灣仔軒尼詩道23-29號東亞樓1樓星巴克。

就1月10日公布的其中一個被納入強制檢測公告的指明地方，油麻地梁顯利油麻地社區中心社區檢測中心，任何在1月8日下午7時至下午8時期間曾身處該指明地方的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於指明日期，即1月9日或10日、1月11日、1月12日、1月15日、1月20日以及1月27日接受檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月15日)▼



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政府明日會於九龍塘又一城、屯門嘉悅半島、東涌逸東二邨信逸樓、愉景灣蘅峯曦欣閣及愉景灣消防局側空地重開流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。