Omicron｜王詩雅無報曾在牛気打邊爐　衞生署不點名指正進行檢控

由空姐母親群組引發的傳播鏈在社區不斷擴大，曾赴港區人大洪為民生日會的確診患者王詩雅（＃12838）疑多番隱暪潛伏期時的行蹤，包括未有透露在赴「洪門宴」前曾與友人到干諾道西155號的私人處所飲酒，以及未有上報曾在銅鑼灣希慎廣場「牛気」內用膳，直至出現確診者方被揭發行蹤。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日再指，現時正就部分個案進行檢控工作，但不透露針對甚麼個案，強調檢控工作「係有進行中」。



▼銅鑼灣牛気疑現傳播鏈▼



涉瞞到干諾道西155號聚會飲酒

由國泰空及母親群組引發的傳播鏈在社區不斷擴大，上周一（3日）赴洪為民生日會的確診者王詩雅（＃12838），在到賀前曾與四名友人干諾道西155號的私人處所飲酒，五人再前往「洪門宴」，但王未有向當報告該飲酒活動，其中馬主友人陳穎沁（＃12962）其後確診。

陳穎沁在「洪門宴」後，未有即時被列作密切接觸者，衞生防護中心傳染病處主任張竹君指署方前一日才得悉王詩雅曾去過另一個地點進餐，她當時強調如發現有任何隱瞞會有法律跟進。

▼1.11直擊王詩雅曾訪「干諾道西115號」私竇▼



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王詩雅初稱在「牛気」打招呼 後改口有用膳

一名20歲港大男生（＃13012）上周二（4日）光顧銅鑼灣希慎廣場「牛気」，本周三（ 12日）初步確診。當局追查發現王詩雅曾經與友人、香港菁英會秘書處32歲女職員（＃12882）當日同時段於「牛気」用膳。惟在該名女職員確診時，衞生防護中心僅指王詩雅曾在「牛気」短暫逗留及打招呼，未有指她曾經一同用膳，直至「牛気」出現傳播個案，方指二人曾共膳，疑王詩雅隱暪行蹤。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅指，現時正就部分個案進行檢控工作，但不透露針對甚麼個案，強調檢控工作「係有進行中」。（張浩維攝）

衞生防護中心總監：檢控工作係有進行中

衞生防護中心多番強調，若發現有患者刻意隱瞞行蹤，或會以法律途徑跟進。衞生署衞生防護中心總監徐樂堅今日再指，現時正就部分個案進行檢控工作，但不透露針對哪個個案，強調檢控工作「係有進行中」。

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林鄭：不偏不倚調查15官員赴「洪門宴」

另外，上周一有一批高官赴「洪門宴」，因王詩雅確診而曝光。被問到會否要求涉事的民政事務局局長徐英偉及入境處處長區嘉宏引疚辭職，行政長官林鄭月娥表示，早前已就事件發表聲明，表示會針對參與聚會的15名官員作嚴肅跟進及內部調查，由於調查尚未完成，不宜就個別人士作回應，但強調調查工作「必定會嚴肅跟進、不偏不倚，屆時會同社會交代」。

▼洪為民生日派對，有初步確診者出席，涉事餐廳▼

