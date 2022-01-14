Omicron｜強調若疫情受控通關有期　林鄭：市民請保持信心

特首林鄭月娥今日（14日）傍晚舉行新冠疫情記者會，講述最新防疫抗疫措施。林鄭提到，香港若要與內地通關，最好是14日無本地個案，又指政府已做大量工作，只要繼續努力，通關有期。



林鄭月娥表示只要疫情受控，中港通關有期。（張浩維攝）

兩地政府已進行大量工作 只待走出疫情

林鄭表示，早前本港專家商討的通關條件，中央政府是十分支持，兩地亦做了大量相關工作。但她表示，疫情不會兩三日突然無事，強調防疫需要一定過程，而通關目標的前提最好是14日無本地個案。

Omicron變種病毒全球爆發，林鄭說早前控制得好好甚至開始放寬旅客入境的國家，最近都再一次收緊政策，而歐美亦有發生暴動，顯示人民已經有抗疫疲勞，指情況不是香港獨有。但林鄭說，香港是外防輸入最嚴的地方之一，現在入境的都是香港人，過去一星期措施已見到成效，政府會繼續鞏固成效，令香港走出疫情，通關有期。

林鄭在記者會多次說「通關有期」，她表示要繼續努力，要快、狠、準控制Omicron在社區感染的情況。她說政府已經為通關做了大量工作，但由於未落實而未能對外透露，強調兩地部門已經準備就緒，只要疫情受控，中央亦支持中港兩地逐步通關，希望市民保持信心，合力創造通關必須的條件。