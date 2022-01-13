虎年換新鈔｜渣打首日換新鈔服務安排暢順　網上預訂套裝受歡迎

牛年將過去，虎年快到來，相信已有不少人準備過新年，其中一環便是到銀行換新鈔以備封利是之用。渣打全線分行由今日（13日）起一連三天，上午8時至10時，提供兌換新鈔服務。

該行指出，首日兌換新鈔服務安排大致暢順，個別分行於上午7時半起陸續向在場市民派籌，以減少人流聚集和排隊時間。全線分行櫃位於上午8時至10時期間，只提供換領新鈔服務，以縮短客戶輪候時間。截止今日中午為止，全線分行均未有出現人龍。

渣打銀行分行網絡主管麥中和表示，渣打今年推出網上預訂新鈔套裝大受歡迎，客戶在網上預先選擇分行，並在指定時段領取，能免卻客戶排隊，同時減低疫情的風險。網上預訂系統操作簡單，自上周六起已有逾萬名市民完成預約，部分分行預約名額已爆滿。同時，我們亦見到電子支付愈來愈普及，截至去年年底，SC Pay「轉數快」的交易量按年增加超過七成 ，預期今年會有更多人以電子支付形式向親友派發E-利是。

透過SC Pay「轉數快」向本地和海外親友派利是和逗利是，除了可以銀行戶口即時進行「轉數快」轉賬，更可以渣打信用卡支付，自訂金額和祝福語句，再加上今年利物浦「紅」運當頭和特色卡通貼圖，向親友拜年快捷安全又溫馨。