封區檢測│長宏邨宏善樓和大坑東邨東滿樓無人確診

政府因應兩宗新冠肺炎初步確診個案，昨晚圍封深水埗大坑東邨東滿樓和青衣長宏邨宏善樓進行檢測。當局今早宣布，上述兩址都沒有發現確診個案。



當局指截至今日凌晨1時，長宏邨宏善樓1184人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪516戶，當中39戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

涉長宏邨宏善樓的個案是一名41歲女病人她於香港國際機場擔任貨機機艙清潔員，近期沒有外遊，最後上班日期為1月14日。按其工作性質，她須進行頻密定期病毒檢測，最後一次陰性檢測結果為1月11日。她沒有病徵，1月14日在機場進行檢測，結果呈初步陽性，Ct值少於30。她曾於2021年6月8日及7月10日在香港接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福）。

▼1月15日，青衣青宏邨宏善樓圍封強檢▼



+ 8

另外，大坑東邨東滿樓截至昨日晚上11時30分，422人接受了檢測，當中沒有發現確診個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約140戶，當中12戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

涉大坑東邨東滿樓的個案是一名43歲女病人，她2021年12月20日從巴基斯坦經航班EK384抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心的檢測結果呈陰性。她於油麻地香港海景絲麗酒店進行強制檢疫，期間進行的六次檢測均呈陰性。完成強制檢疫後，她於1月10日返回位於石硤尾的居所。她1月14日根據規定再次進行檢測，其於社區檢測中心採集的樣本檢測結果呈初步陽性，Ct值大於20。她曾於2021年6月26日及8月10日在巴基斯坦接種兩劑2019冠狀病毒病疫苗（克爾來福）。

▼1月15日 深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓封區檢測▼

