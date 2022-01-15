Omicron｜梁卓偉稱餐廳應拆板免影響通風　源栢樑反駁難一概而論

政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（15日）曾建議，若枱與枱之間有足夠距離，食肆可拆下隔板，因隔板可能令空氣難以流通。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑表示，有研究指出，若隔板並非落地式，其換氣量並不差，故認為不能一概而論。他又稱，可就有關建議與小組專家討論，並須檢視更多資料。



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政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉今日（15日）建議，若枱與枱之間有足夠距離，食肆可拆下隔板，因隔板可能令空氣難以流通。（資料圖片／歐嘉樂攝）

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑引述研究結果，指若隔板並非落地式，有關空間的換氣量並不差，因當中仍有混合換氣，故認為不能一概而論。

另外，早前食肆換氣量規定工作小組就換氣問題提出建議，政府亦要求餐飲處提高換氣量，源栢樑指出，在去年5月至8月，有19名確診者曾去過53間食肆，當中並無引起爆發，形容措施見到成效。而最近出現的望月樓或陸田園群組，他則認為原因與操作問題相關，例如分風不均、關閉鮮風機等，但亦無出現海嘯式爆發。

食肆換氣量規定工作小組主席源栢樑。（資料圖片／余俊亮攝）

對於梁卓偉的建議，源稱可與小組專家檢討，未來亦要檢視更多資料，以確定隔板會否令空氣難以流通。

梁卓偉今日在電台節目中指出，酒樓食肆的隔板只能防飛沫，惟Omicron很大機會經空氣傳播，故認為有需要檢視，「隔板有少少似啲屏風樓咁樣，擺好多個屏風喺酒樓入面，反而仲令空氣無辦法流通」，他又形容隔板「心理作用大於一切」。

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