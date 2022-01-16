強制檢測｜21處上榜　涉北角、深水埗、青衣和機場巴士線

本港昨日（15日）新增5宗確診個案，以及少於10宗初步確診個案。當局今晨公布因應三宗初步陽性檢測個案，有21個指明地方被納入強制檢測公告，地點包括北角和青衣區內多間餐廳、社區設施和巴士路線，相信與居北角城市花園的74歲男子和居青衣長宏邨的機艙清潔工人等人懷疑染疫有關。



▼1月16日強制檢測公告詳情▼



國泰染疫空姐衍生的跳舞群組擴大，昨日北角城市花園再有一名74歲男子初步確診。北角區內的城市中心商場大家樂、渣華道街市、怡安中心大快活和華凱大廈永勝冰室都上榜。

一名41歲貨機女清潔工初步確診，其居住的青衣長宏邨宏善樓昨晚被圍封強檢。她曾到訪買菜的長亨邨街市、附近的長亨麥當勞餐廳、機場內兩個處所和她可能乘搭上下班的E21及E32巴士線也在名單上。

▼1月15日，青衣青宏邨宏善樓圍封強檢▼



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另外，一名從巴基斯坦入境的43歲女子離開檢疫酒店後檢測初步呈陽性，其住處大坑東邨東滿樓昨晚被圍封檢疫，指定時間內到過區內的白田社區會堂社區檢測中心和長沙灣三間餐廳的人也被要求強檢。

▼1月15日 深水埗大坑東道83號大坑東邨東滿樓封區檢測▼



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▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 （截至 2022年1月16日）▼

