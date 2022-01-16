檢疫酒店海景絲麗酒店爆傳播　兩層6人確診　巴基斯坦婦已入社區

本港今日新增11宗個案，包括一名返港的43歲巴基斯坦主婦（#13045）確診，她本月10日於油麻地香港海景絲麗酒店完成21日檢疫，其後回到社區，上周五（14日）的檢測呈陽性。



衞生署衞生防護中心追蹤指，患者疑與附近房間、尼泊爾來港的確診者相關；而酒店另一層樓的兩間房亦出現相關個案，疑兩房出現傳播。政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇及機電工程署人員到場視察，他指涉及4樓及12樓各兩間相連房間，四房共有六人染疫。



43歲巴基斯坦（#13045）主婦確診，患者早前曾於油麻地香港海景絲麗酒店檢疫。（廖雁雄攝）

巴基斯坦婦同層一尼泊爾翁早數日確診

43歲巴基斯坦主婦（#13045）確診，她與家人於12月20日乘坐EK609、EK384航班，經杜拜來港，入住油麻地香港海景絲麗酒店檢疫，本月10日完成檢疫回家。她居於大坑東邨東滿樓，期間並無離開單位，除了14日（上周五）去檢測，結果呈陽性，屬Omicron個案。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，中心翻查紀錄，患者入住檢疫酒店期間，附近房間出現確診個案，為71歲尼泊爾男子（#12891），乘坐RA409航班，於本月4日到港，6日開始不適，同日檢測樣本呈陽性，懷疑兩宗個案相關。她關注新確診個案，於來港第26日才找出。

袁國勇在視察後表示，巴基斯坦婦居於1206房，而尼泊爾男子則住1205，同房尚有另一48歲男子，他於9日檢測呈陽性（#13045）。即12樓兩房共有3人染疫。

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▼1.16袁國勇到海景絲麗酒店調查▼



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另一層患者基因非常相似

張竹君續指，同一酒店的另一層，有2間房出現相關確診個案，分別是個案12893及12895，於1月2日乘坐AI1314到港；另一間房的個案12994，於12月25日到港，本月10日樣本呈陽性，三人的全基因分析非常相似，「好似只差少少」，懷疑兩間房出現傳播，港大微生物學系講座教授袁國勇及機電工程署已實地調查。

袁國勇表示，首先確診者住413，有兩名住客，同在6日檢測呈陽性；＃12994為巴基斯坦入境的23歲男子，他住414號房。即4樓兩房也有3人染疫。

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