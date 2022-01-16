Omicron｜天津逾50童染疾留院　中西醫結合治療發燒咳嗽症狀減緩

國內疫情呈多點散發，截至目前，全國已有6個省市出現Omicron本地個案，超過400人感染。

值得注意的是，本次疫情中有相當一部分感染者是兒童，超過50名「小患者」正在有「天津小湯山」之稱的海河醫院接受治療。到底一眾小患者的情況、救治效果如何？《新華社》近日與海河醫院的專家醫生了解過。



超過50名患兒正在海河醫院接受治療。（北京中建海外裝飾工程有限公司）

1月8日，天津醫科大學總醫院兒科副主任醫師張穎，在接到通知後立即趕赴海河醫院。由於天津未曾收治過Omicron 兒童感染者，且本次人數較多，患者年齡介乎5至12歲，她一度擔心孩子在治療時會否哭鬧，離開家長會否感到不安等問題，「孩子們像是一夜之間長大了，遠遠比我想像的堅強」。

來自天津中醫藥大學第一附屬醫院兒科主任李新民也有同樣的感受，「醫生、護士都穿著防護服，孩子們看不清我們的臉，但是都表現得非常好。我告訴孩子們，中藥比較苦，但是能夠幫助你們治病，讓身體好起來，答應我一起努力好不好？孩子們就和我一起舉起小拳頭加油！」。

除了醫護人員與家長保持溝通外，醫院還特意安排孩子多與家長視像通話，讓家長第一時間了解孩子的情況。

據介紹，本次疫情的輕症和無症狀的患兒較多，經治療後情況良好。（微博＠海上飄來的雪）

目前，張穎所在的病區共有37名患兒，初期臨床症狀主要是鼻塞、流鼻涕、咳嗽、咽痛，部分有發燒症狀，但高燒的情況很少，「本輪疫情中感染的孩子們輕症和無症狀的較多，普通型的都很少，並未出現非常嚴重的症狀。目前，有幾個孩子出現咳痰的情況，但並不嚴重」。

她表示，從西醫治療角度而言，主要是觀察和對症治療，例如讓發燒患兒吃退燒藥，咳嗽症狀的患兒服用止咳藥等等，同時要大量喝水，不少患兒已逐漸好轉，「發熱的孩子們體溫基本恢復正常，咳嗽症狀也已經減緩」。在中醫的治療下，患兒退燒較快，咳嗽的症狀亦明顯減輕。

1月12日，藥師在天津中醫藥大學第一附屬醫院進行中藥調劑。（新華社）

中國工程院院士張伯禮曾稱，兒童治療是當前的重點，目前已派出3位中醫兒科主任醫師進駐天津定點醫院，和西醫兒科醫生並肩作戰。

張穎指出，Omicron的表現為隱匿性強、症狀輕，容易被人忽視。她提醒，從天津兒童感染者的症狀來看，如出現咽痛、咽乾、咳嗽等症狀，家長就要提高警惕，及時帶孩子去正規醫院求診。