寵物店Little Boss兩度爆源頭不明個案　獸醫︰動物傳人機會低

新冠肺炎疫情肆虐，本港再爆發新傳播鏈。衞生防護中心今（16日）公布有一宗初步確診的個案源頭不明。該病人居於香港仔東勝道4號，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員，據初步化驗報告顯示為L452R，懷疑是Delta變種病毒，未必與早前的Omicron有關。

翻查資料，去年6月初曾出現1宗懷疑動物傳人的個案，確診者於Little Boss旺角分店購買龍貓回家後，曾脫口罩與龍貓玩耍。惟專家當時到寵物店取得多個環境樣本，漁護署亦反覆為該龍貓進行病毒檢測，最終並無發現源頭，認為動物傳人的機會較低。

有獸醫表示，新冠病毒在動物傳人的機會低，反而由飼主傳播病毒的機會更大。而去年源頭不明個案涉及的龍貓不必外出，長時間在家飼養，與其他動物及感染源頭接觸的機會更微。



附近店舖︰寵物店平日人流多

衞生防護中心今日公布一宗源頭不明的個案，懷疑是Delta變種病毒，未必與早前的Omicron有關。病人為一名23歲女子，居於香港仔東勝道4號，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員。她平日主要在店舖工作，除了上班及下班外，曾到訪的地方並不多。

記者於銅鑼灣Little Boss寵物店現場所見，該店現今日約5時許已落閘，而旁邊設有配匙服務的小店，現時亦已關門。而寵物店附近亦有不少飲品店及小食店，現場更有市民在街上脫下口罩進食。

附近店舖有員工表示，該寵物店平日人流多，不少人會帶同年幼子女去觀賞寵物，但顧客會配戴口罩，店門外亦設有溫度探測器，顧客內進時要先探熱。該員工又指，平日配匙店及寵物店營業時，市民不會在附近用餐。

▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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去年有源頭不明患者曾在Little Boss買龍貓

翻查資料，去年6月初亦曾出現源頭不明的個案，確診者於Little Boss旺角分店，購買荷蘭進口的龍貓回家後，曾脫口罩與龍貓玩耍。當時港大微生物學系講座教授袁國勇巡查患者曾到訪過地方後，表示患者的感染源頭有3方面，包括人傳人、動物傳人及物件傳人。

惟當時專家到寵物店取了50多個環境樣本，以及漁護署已反覆為該龍貓進行檢測，並無發現帶有新冠病毒，認為感染源頭的可能性低。

黎昌生認為，認為動物傳人的機會低，反而由飼主傳播病毒的機會更大。（資料圖片）

獸醫︰飼主傳播病毒至寵物的機會更大

獸醫黎昌生表示，僅在疫情初期曾有貓狗感染新冠病毒，認為動物傳人的機會低，反而由飼主傳播病毒的機會更大。他指，疫情爆發至今，本港並沒有錄得動物傳人的個案，「基本上冇咩可能動物傳人。」

黎昌生續指，大部分寵物於本港繁殖，而外地抵港的寵物在運輸需時，亦不像急凍食品長期儲藏在低溫環境，認為途中染上病毒的風險不大。而漁農署設有動物隔離措施，相信接下來將有報告公布店內的寵物是否帶有病毒。

黎晶生亦指，疫情爆發後飼養寵物的市民增加，提醒飼主帶狗隻外出時需綁上狗繩，飼主亦需保持社交距離，以減少狗隻間的緊密接觸。至於去年源頭不明個案涉及的龍貓不必外出，長時間在家飼養，與其他動物及感染源頭接觸的機會更微。