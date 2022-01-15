Omicron｜置樂花園莊柏醫療疫苗污染處處　張竹君：建議再大清潔

新冠肺炎第五波Omicron疫情的感染人數續下降。本港今日（1５日）新增５宗確診個案，包括3宗輸入個案及2宗相關個案。日前列為初步確診的，29歲巴基斯坦籍男外賣員，昨日（14日）和今日（15日）的結果都是陰性，衞生防護中心指明日會再取樣本化驗，若結果同樣為陰性，相信極大機會為復陽，會列作復陽個案。



居於屯門凱德花園的2座的莊柏醫療兼職女護士驗出D614D疫苗病毒株，個案屬疫苗污染的假陽性，衞生防護中心到採樣的置樂花園診所取環境樣本化驗後發現，多個樣本為陽性，張竹君形容：「診所取樣本都係有好多係陽性，包括醫生的電腦上KEYBOARD、MOUSE、椅、樣本袋。」化驗確認同樣為疫苗殘留，已建議診所重做大清潔，平日清潔要用合比例的稀釋漂白水。



凱德花園外仍有警員戒備，圍封大廈，但檢測設備已開始收起。（鄭秋玲攝）

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增５宗確診個案，包括3宗輸入個案及2宗相關個案，當中4宗懷疑有OMICRON變種病毒株，涉及N501Y及T478K，餘下1宗個案的病毒分析未完成。

早前住天逸邨逸灣樓的29歲巴基斯坦籍FOOD PANDA男外賣員，他12日因交通意外被送往威爾斯親王醫院深切治療部，首次檢測CT值約為36，第二次約34，其後的檢測結果為陰性。

張表示，外賣員昨日（14日）和今日（15日）的驗測結果同樣為陰性，惟希望取多個樣本，若如明天（16日）的結果亦為陰性，相信極大機會是復陽個案，會列復陽個案處理。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增５宗確診個案，包括3宗輸入個案及2宗相關個案，當中4宗懷疑有OMICRON變種病毒株，涉及N501Y及T478K。（歐嘉樂攝）

另外，早前居於凱德花園的2座的莊柏醫療女護士驗出D614D疫苗病毒株，中心到她所工作的置樂花園診所取環境樣本後，經過驗測，並交港大微生物學系講座教授袁國勇的實驗室分析，不論是護士樣本的病毒基因分析，或者是診所取的樣本都是疫苗污染引起的陽性結果。

張稱，「診所取樣本都係有好多係陽性，包括醫生的電腦上KEYBOARD、MOUSE、椅、樣本袋。」診所的病毒不具有傳染性，但同樣為疫苗殘留，已建議診所重做大清潔，平日清潔要用合比例漂白水。

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