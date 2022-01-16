年宵花市取消｜旺角花墟人頭湧湧　市民憂增加感染風險

政府早前宣布因應第五波疫情，取消年宵花市，不少市民趁今日（16日）假期，轉到旺角花墟購買年花，現場所見，花墟人頭湧湧，行人路上擠得水洩不通，貨物擺放到馬路上，經常出現人車爭路的情況。警方與交通督導員一度到場視察環境，不少市民表示擔心增加感染風險，但認為政府堅持取消花市都無辦法，只能前來花墟買年花。



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由於年宵花市取消，不少市民「轉場」到花墟買年花，預備過農曆新年。現場所見，適逢假日花墟「更爆」，人與人之間都是貼身而過。

市民鍾先生指以往一直都預2,000元買年花，但今年因政府取消年宵，所以才到花墟選購，「仲有十幾日，我依家趁早嚟，（擔心）更加多人。」他表示擔心日後人流更多會增加感染風險，但認為今年年花較往年便宜數十元，「即係有價講，以前冇價講。」

另一位市民黃太表示很少購買年花，只是順路經過才到花墟選購，「都會㗎（令疫情更嚴重），但我哋行過就嚟買少少。」她指自己以往到維園，不會故意到花墟購買，但就認為今年年花較以往昂貴。

而60歲的Elsa指自己經常到花墟買花，昨日與今日都有到花墟，「今日多咗好多人，噚日反而冇咁多人，同埋價錢都（比琴日）貴咗啲，多十蚊。」她認為雖然會增加感染風險，但指政府要取消花市都無辦法，只能選擇前來人多擠逼的花墟。

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