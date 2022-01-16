年宵花市取消｜桃花加價市民仍爭住買　東主戥同行唔抵：損失慘重

虎年將至，不少人選購時令年花應節。位於元朗錦上路財記花園，桃花花海一片，老闆郭財添表示，疫情無損銷情，雖然輕微加價，但今年客人預訂桃花情況超出想像，甚至供不應求，其中較大株的桃花幾乎售罄，只餘一成貨量，主要以公司客為主，最貴一株價錢達約6萬餘元；較細株的桃花則尚餘約四成貨量，亦有不少街客專程到場選購。

港府今年因疫情取消全港年宵花市，雖然財記花園主要以批發及直銷為主，但郭老闆亦替同行花農感到不值，一番心血恐付諸東流，「用一年時間種出嚟，就係靠年尾幾日，咁就無咗出年生活費，都唔知點樣搵返。」有市民同樣認為，港府「一刀切」的做法令花農損失慘重，「點解唔可以限制花市時段或嚴格控制人流呢？去年都做到。」



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財記花園主要種植桃花為主，老闆郭財添表示，不少大桃花的預訂情況超預期，供不應求。(鄭子峰攝)

位於錦上路的財記花園，主要種植桃花，場內種有約600至700株桃花，互相爭豔鬥麗，部分桃花掛上已預留的記號。老闆郭財添表示，今年桃花銷情超預期，其中尺寸較大、企業或商務客心儀的大桃花貨量只餘一成，十多呎的大桃花更早已售罄，最貴一株達6萬餘元，「今年都係唔夠賣，全部都係做熟客，最緊要花開得靚同合時，就自然會返轉頭，做咗兩、三年，都唔會走。」他又提到，雖然疫情仍然持續，但預訂量未見減少，相信各企業未有減省年花應節預算。

至於較細的桃花株，貨量則尚餘約四至五成，並以家庭客為主。他又指，今年街客增加約一至兩成，「遲啲仲多啲都未定，不過我哋都唔夠賣。」

他又指，本港百物騰貴，今年酌量加價約5%，「少於一成，我哋其實都係搵兩餐，最緊要啲人返轉頭，關照我哋。」他續說，大桃花難以種植，需時最少數年培植，亦受天氣及環境影響，「山竹當年吹死好多，浪費好多花，損失好大，今年雖然有打風，但托賴唔係好大影響。」

郭老闆指，今年桃花開得合時。(鄭子峰攝)

郭老闆續指，受惠於良好適中天氣，今年桃花開得合時，「有北風就開得靚，如果吹南風同東風就無咁好。」雖然近月氣溫時暖時凍，但他指亦無損花開正茂，且桃花「好襟擺」，「啲花陸陸續續開，好多鐵花，起碼開成廿幾日，起碼可以擺到過年後。」

「一年時間種出嚟，就係靠年尾幾日」

對於港府取消年宵花市，他亦替同行感到不值，因整年種植心血恐付諸東流，「戥佢哋好慘，無年宵市場，損失真係好大。用一年時間種出嚟，就係靠年尾幾日，咁就無咗出年生活費，都唔知點樣搵。」

居於元朗的李生及李太結伴到場選花，李太指，較常前往花場購買年花，雖然價格較花市貴，但選擇較多。她又認為，受疫情影響，花價有明顯上漲，「蘭花往年賣100蚊左右，今年120蚊，但以往唔駛畀插花錢，今年就每枝收10蚊，咁計返貴左好多倍。不過一年一次，就無所謂啦。」

李太認為，港府取消花市，令花農損失慘重，倘改為限制花市時段或嚴格控制人流，則可平衡防疫及花農生計。(鄭子峰攝)

她又認為，港府取消花市，令花農損失慘重，「嗰幾日就係一年最賺錢嗰段時間。」她認為倘改為限制花市時段或嚴格控制人流，則可平衡防疫及花農生計。不過，她指近年於鄉郊開設的花場愈開愈多，亦有不少市民慕名而至，相信可分散人流，不會一窩蜂湧至花墟。

趙先生指，港府不應一刀切全面煞停花市，令花農陷於損失。(鄭子峰攝)

同樣到場選花的趙先生則指，自己喜歡前往花場，因較為空曠，但他認為，港府不應一刀切全面煞停花市，令花農陷於損失，「將距離拉開啲，原本開100檔，咪只限開50檔，起碼比人做返生意呀嘛。就算唔講花市，花墟都係咁多人架啦。」他又認為，「依家個菌（新冠病毒）無法消滅，全世界都消滅唔到，唔通永遠唔開檔啊？」