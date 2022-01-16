密切接觸者檢疫14天檢測陰性可出營　徐英偉有望最快周二凌晨離開

衞生署表示，考慮到變異病毒株Omicron的潛伏期較短，故更新本地感染個案密切接觸者在檢疫中心的檢疫期要求，將已打疫苗人士的檢疫期由21天縮短至14天，衞生防護中心明天（17日）起會進行特別離營安排，若病毒檢測呈陰性，即可以離營，餘下日數須在家自我監察，可以外出，但須避免參與社交活動。

在新安排下，因出席全國人大代表洪為民生日會而與確診者同場的賓客，最快周二凌晨可出營，當中包括民政事務局局長徐英偉及入境事務處處長區嘉宏等官員，以及生日會主角洪為民和四名立法會議員。



衞生防護中心宣布，在明日起，檢疫14天的人士在檢測陰性後，便可離開檢疫中心。（資料圖片）

須取得檢測報告 出營後不設外出限制

衞生防護中心明天起會進行特別離營安排，若已在檢疫中心檢疫滿14天，將獲安排病毒檢測，倘取得陰性檢測報告，便會陸續安排他們有序地離開檢疫中心，相關檢疫人士原定的21日檢疫期，將可提早1至7天完成。

中心亦指，在原來檢疫期的餘下日子，有關人士須在家自我監察，期間不設外出限制，但須留意身體狀況、保持社交距離、避免參與社交活動，並於最後接觸陽性檢測個案後的第19天到社區檢測中心接受檢測。以上安排不適用於599E的檢疫人士。

10名官員出席洪為民生日會。（01製圖）

三官員、四立法會議員及洪為民或可同時出營

在新安排下，早前在1月3日出席全國人大代表洪為民生日會百名賓客，因在9半時到達的榮源茶行太子女王詩雅(個案12838）及同行朋友馬主陳穎沁(個案12962）確診，他們都被送往竹篙灣檢疫中心檢疫，日數以最後見患者21日為計，到明晚午夜則完成14日檢疫。

需要入檢疫中心的官員有民政事務局局長徐英偉、入境事務處處長區嘉宏、發展局局長政治助理馮英倫；除了生日會主人翁洪為民，此外尚有四名立法會新科議員，包括陳仲尼、邱達根、陸瀚民及洪雯，他們明日檢測呈陰性後，最快周二凌晨可出營。

▼1.8數名官員及立法會議員離開竹篙檢疫中心▼



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▼洪為民生日宴連日發酵▼

