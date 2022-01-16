強制檢測｜油麻地海底撈、灣仔睿景酒店等6處上榜　涉染Delta店員

新冠肺炎疫情肆虐，本港再爆發新傳播鏈。衞生防護中心今（16日）公布有一宗初步確診的個案源頭不明。該病人居於香港仔東勝道4號，在銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店任職售貨員，懷疑是Delta變種病毒，為近月罕見個案。

食物及衞生局今晚發出強制檢測公告，將其工作及曾到訪的食肆共6個地方，列入強制檢測公告，包括油麻地海底撈火鍋、西環海都樓阿一豬扒酸辣米綫、卑路乍街金玥等，她亦於10至11日在灣仔睿景酒店過夜，該兩日曾處該酒店超過兩小時都需強制檢測。



▼1.16 香港仔東勝道4號強制檢測▼



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衞生防護中心今日曾公布，女病人於1月5日放假時，曾到油麻地海底撈吃晚飯；1月10日放假時，曾與一名友人到灣仔睿景酒店過夜；亦曾於1月3日到西環西環金玥餐廳吃午飯，其後到阿一豬扒酸辣米線吃晚飯。

強制檢測公告列明，該名23歲源頭不明的Little Boss寵物店女售貨員，潛伏期曾到訪6個地方，包括︰香港仔東勝道 2-8 號地下的店舗、灣仔睿景酒店、油麻地海底撈火鍋、西環海都樓阿一豬扒酸辣米綫、堅尼地城金玥餐廳、以及患者工作的銅鑼灣Little Boss寵物店。曾在指明時段到訪以上地方的市民，須接受強制檢測，不過視乎地點檢測日期有所不同。

根據衞生防護中心下午公布，病人於1月11日出現流鼻水、喉嚨痛和咳嗽的病徵，昨日提交的深喉唾液樣本呈初步陽性，並帶有L452R變異病毒株（即Delta），Ct值約21，即病毒量頗高。她曾於去年8月21日、9月16日，在本港接種兩劑科興疫苗。

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政府今晚已對女病人所住的大廈展開圍封強制檢測，目標在明早6時半完成。當局指，明日將增設或重開4個流動採樣站，為須接受強制檢測的市民提供免費服務，包括︰香港仔石排灣邨碧朗樓對出空地、深水埗大坑東邨東滿樓對出空地、荔枝角荔灣道（美孚新邨第五期蘭秀道5及7號對出）、香港迪士尼樂園職員停車場。

▼1.17 流動檢測站名單▼

