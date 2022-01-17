消委會｜近4成浴室、座廁清潔劑聲稱環保　TESCO環保清潔劑最抵用

臨近新年又是時候大掃除。消委會分析17款液態浴室清潔劑，及23款液態座廁清潔劑樣本，當中有15款清潔劑標示環保聲稱，如可生物降解，但均沒有顯示所需的降解時間。有12款樣本標示使用天然物質，當中有6款產品展示由第三方認證機構發出的環保標籤，當中最抵用一款浴室清潔劑，平均每10毫升只需0.17元。



不過，消委會另外發現有20%樣本成分資料透明度欠佳，無標示任何成分資料；另外有產品的雙語安全標籤不理想，其中DAISO的浴室及座廁清潔劑，均被批評只用日文及英文標示警告語句及注意事項；更有日文名稱產品只以日文標示「必須單獨使用」的使用方法。



臨近新年大掃除。消委會分析17款液態浴室清潔劑，及23款液態座廁清潔劑樣本。（資料圖片）

消委會分析17款液態浴室清潔劑，及23款液態座廁清潔劑樣本，大約售價由11.9元至54元，各樣本每10毫升平均費用由0.17元至1.66元，檢視各樣本的標籤資料，包括標示的成分、環保的聲稱、是否包括中英文的安全使用警告語及注意事項資料等。

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有12款樣本標示為plant based、organics或天然等，表示所用的成分原材料是源自植物、天然物質、或屬可再生資源，對環境的影響較少。當中6款產品展示由第三方認證機構發出的環保標籤，包括Happy Elephant天然酵素浴缸清潔劑、Poliboy浴室有機清潔劑、TESCO環保浴室清潔劑、Whitecat白貓浴室清潔劑（鈴蘭清香）、ECOS Toilet Cleaner Cedar、Happy Elephant 天然酵素座廁清潔劑。該6款產品當中，最抵用的浴室清潔劑及座廁清潔劑，分別都是TESCO產品，平均每10毫升費用分別為0.17元及0.69元。

另外，消委會表示，留意到部分產品標籤標示不理想，近20%樣本成分資料透明度欠佳，7款產品無標示任何成分資料，包括Lion Look浴室清潔噴霧、Meadows浴室清潔劑（檸檬）、TOPVALU BESTPRICE浴室清潔泡沫噴劑、SWIPE 威寶浴室EX （茉莉·香草）、Whitecat白貓浴室清潔劑（鈴蘭清香）、Magiclean浴室萬潔靈除臭潔淨泡沫噴裝（廁盆、座廁專用）、Poly Clean保潔麗殺菌潔廁漿。

雙語安全標籤情況方面，消委會認為5款產品不理想，包括DAISO Bath Cleaner不少警告語句只用日文及英文標示；3M魔利浴室清潔劑雖然有標示含檸檬酸，但只用中文標示可造成眼睛刺激等警告語；DAISO Toilet Cleaner只有日文和英文的注意事項；「NEOトイレ用洗淨劑」標示含鹽酸， 並標示「危險」，但只用日文標示「不要和漂白劑併用」等字句；「マイ トイレ用合成洗劑」的使用方法如「必須單獨使用」等只有日文標示。

消委會認為，清晰詳細的成分標示有助消費者安全及正確地使用清潔劑，部分消費者或不想接觸含有某些成分的產品， 例如殺菌劑、limonene或linalool等易致敏的香料。若產品詳細標示成分、可讓消費者知所選擇。另外，中文及英文標籤應包括產品的建議使用方法、適當的安全警告，消委會已將有關產品資料交予海關跟進。