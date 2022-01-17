消委會｜9成半咖啡產品含基因致癌物　雀巢一款即溶咖啡粉最高

不少港人習慣早上喝咖啡提神，消費者委員會測試了市面上49款咖啡產品，發現逾9成半測試樣本都含有基因致癌物丙烯酰胺，只有兩款沒有。消委會指，由即溶咖啡粉於經過提取和濃縮的處理，因此相對於咖啡豆、咖啡膠囊，以及咖啡粉，其丙烯酰胺含量較高，當中雀巢咖啡下的Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee，檢出每公斤達790微克的丙烯酰胺，為各樣本之冠；其次為Tesco的Gold- Rich & smooth freeze dried instant coffee (roasted for deep flavour)，含量達680毫克；第三為馬莎食品的Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 – freeze，含量為670毫克。



消委會今日（17日）發布新一期《選擇》月刊，當中包括咖啡產品的測試，涉及4類產品，包括10款咖啡豆、9款咖啡膠囊、16款咖啡粉和14款即溶咖啡粉（in樣本，即合共49款，每包裝售價由15至168元不等。

香港法例未有規定丙烯酰胺在食物中標準

是次測試的其中一項成份為丙烯酰胺，即一種基因致癌物和神經毒性物質，消委會指，現時本港法例未有規定丙烯酰胺在食物中的標準，不過根據歐盟法規標準，烘焙咖啡和即溶咖啡的相關基準水平，分別為每公斤400和850微克，其中羅布斯塔（Robusta）比阿拉比卡（Arabica）類咖啡豆會含有較高的丙烯酰胺。

The Coffee Academics及OPAL Coffee兩款產品沒有驗出丙烯酰胺

消委會的測試結果發現，49款咖啡產品中，只有The Coffee Academics的TCA House Blend Specialty Coffee Capsules - medium roas，以及OPAL Coffee的蘇門答臘滴濾咖啡，沒有驗出丙烯酰胺，換言之，即逾九成半測試樣本都有基因致癌物。消委會指，其餘樣本的丙烯酰胺含量介乎每公斤53至790微克，當中溶咖啡粉由於經過提取和濃縮的處理，因此其含量較高，14款產品全部檢出丙烯酰胺，檢出量為每公斤160至790微克。

至於咖啡豆，同樣全部樣本都檢出丙烯酰胺，檢出量為每公斤71至220微克；咖啡膠囊樣本中，則有一款沒有丙烯酰胺，其餘8款檢出每公斤含53至230微克；咖啡粉亦有一款未檢出，其餘15款樣本檢出每公斤100至240微克丙烯酰胺。消委會指，全部測試樣本都符合歐盟訂立的基準水平。

雀巢Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee丙烯酰胺含量最高

在全數咖啡產品樣本中，最多丙烯酰胺的首3位，均為即溶咖啡粉，當中雀巢咖啡下的Taster's Choice (Nestle) Original Soluble Coffee，檢出每公斤達790微克的丙烯酰胺，為各樣本之冠；其次為Tesco的Gold- Rich & smooth freeze dried instant coffee (roasted for deep flavour)，含量達680毫克；第三為馬莎食品的Italian Style Instant Coffee - Dark Roast 4 – freeze，含量為670毫克。

5款丙烯酰胺含量最高的咖啡產品



含量差異達4倍 消委會：反映烘焙和處理咖啡產品過程可降低丙烯酰胺含量

消委會表示，海外研究發現，品質較次等的咖啡豆會檢測到較高水平的丙烯酰胺，因為未成熟的咖啡豆中，含有大量的游離天冬酰胺，即是產生丙烯酰胺的主要成分，以致咖啡中丙烯酰胺含量更高。消委會又指，是次測試分別有一款咖啡膠囊，以及一款咖啡粉樣本沒有檢出丙烯酰胺，而同類型產品的丙烯酰胺含量，其差異可達近4倍，反映業界於烘焙和處理咖啡產品過程中，其實可以降低丙烯酰胺的含量。

消委會補充，根據食物安全中心過往做的全港性總膳食研究顯示，成年人從咖啡攝入丙烯酰胺的分量屬輕微，不會影響健康。