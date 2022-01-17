消委會｜龍蝦丸全部無龍蝦　德昌魚蛋粉最多水銀　周食29粒即超標

打邊爐是港人喜愛的活動，當中丸類更是不可或缺。消費者委員會測試24款預先包裝及36款非預先包裝肉丸，發現10款龍蝦丸樣本全部均沒有檢出甲殼類動物基因；而牛丸方面，多個樣本驗出豬或雞的基因，包括牛基因比例最低的權記雲吞麵特級牛丸，牛基因比例只有13%，餘下的87%是雞的基因。

另外，各類樣本中，除了貢丸外，其餘四類樣本檢出的平均鈉含量都高於每100克600毫克，屬於高鈉食物。全部樣本中鈉含量最高是潮成園手打魚蛋大王自製魚旦，每100克含量便達1,260毫克。假設一碗魚蛋粉有5粒魚蛋，以上述樣本計算，單是魚蛋的鈉含量已有819毫克，相當於每天限量的41%。

測試又發現，6款魚蛋、6款墨魚丸和3款龍蝦丸樣本均檢出汞（水銀）或甲基汞，含量最高的樣本是德昌魚蛋粉魚蛋，達每公斤0.26毫克。如果一個體重60公斤的育齡婦女每周進食29粒該款魚蛋，便會超標。



消委會測試20款牛丸（牛肉丸及牛筋丸）、10款貢丸、10款魚蛋、10款墨魚丸和10款龍蝦丸。在基因測試方面，全部牛丸樣本都檢出牛的基因，其中3款牛肉丸樣本及四款牛筋丸樣本，牛佔的肉類動物基因比例為100%。不過另有七款牛肉丸樣本及一款牛筋丸樣本檢出牛佔的肉類動物基因比例低於50%，包括食潮D無麵粉特濃牛筋丸雞的基因佔比例55%，比牛的35%和豬的10%的基因比例還要高。

在其他丸類方面，真地道無添加墨魚丸檢出全是魷魚基因，而沒有任何墨魚基因。而全部10 款龍蝦丸樣本均沒有檢出甲殼類動物基因，包括成分表標示的第一種配料便是龍蝦的iEAT龍蝦丸。

（消委會提供）

在營養成份方面，各種丸類中以牛丸平均蛋白質含量最高，而牛丸哥哥牛筋丸每100克含20.6克蛋白質，為全部樣本中最高，其次為勝利牛丸，每100克含19.3克蛋白質。鈉方面，食安中心建議每100克含有高於600毫克鈉的食物，可被視為高鈉食物，而各類樣本中，除了貢丸外，其餘四類樣本均屬於高鈉食物，以魚蛋類樣本檢出的平均鈉含量最高。

全部樣本中，鈉含量最高是潮成園手打魚蛋大王，其次是潮苑正宗潮州粉麵牛丸和開心煮意龍蝦丸，同樣檢出每100克含987毫克鈉；鈉含量最低是大埔振興肉丸零添加牛筋丸。世衞建議一般成年人每天不應攝取超過2,000毫克鈉，以鈉含量最高的潮成園手打魚蛋大王計算，估計進食一粒就攝入約163.8毫克鈉。

重金屬方面，6款魚蛋、6款墨魚丸和3款龍蝦丸樣本均檢出汞（水銀）或甲基汞，檢出甲基汞含量最高的樣本是「德昌魚蛋粉」魚蛋。消委會指，該款魚蛋一粒重約13克，進食一粒便會攝入約3.4微克甲基汞。換言之，一個育齡婦女每周進食29粒該款魚蛋便會超過限量；假設一碗魚蛋粉有五粒魚蛋，每星期吃該款魚蛋粉六次便會超過限量。

另外，五款墨魚丸樣本檢出鎘，檢出量最高的樣本是城寨墨魚丸大王招牌墨魚丸皇，達每公斤0.18毫克。此外，兩款牛丸樣本檢出鉛，檢出量最高的樣本是成記牛什粉麵牛根丸，達每公斤0.07毫克。

消委會建議，由於肉丸大部分均屬高鈉，亦有不少屬於高脂，因此食用要適可而止，以免攝入過多鈉或脂肪。另外，海產類動物製成的肉丸較大機會受重金屬污染，不應無節制地食用，育齡婦女更要小心。