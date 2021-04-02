黃埔慘案｜兇案樓層遺血跡　鄰居稱事前無聽過爭吵聲

撰文： 邵沛琳 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-02 11:28

昨晨（1日）黃埔花園5期青樺苑，49歲姓余IT公司東主疑財困，斬殺48歲姓庾妻子後自刎身亡，兩名兒子受傷及一隻貴婦狗斃命。慘案發生後一日，警方已將兇案樓層解封。今早有清潔工到場清理樓層、事發單位外的走廊血跡。有同層鄰居指，事發前無聽到爭執聲。鄰居續稱，該個家庭數年前遷入上址，未曾聽過單位傳出吵架聲，間中只會聽到練琴聲。他間中碰到男戶主出來倒垃圾，有時亦會打招呼，並指該個家庭「好平庸，無咩特別嘢」。至於該對死裡逃生的兄弟，截至昨晚（1日）的傷勢為14歲細仔情況嚴重、18歲大仔則情況穩定。

今早（2日）兇案單位已經解封，今早有清潔工到場清理樓層、兇案單位外的走廊血跡。

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事發於昨日（1日）早上，黃埔花園5期青樺苑5座一單位發生倫常謀殺血案，一名49歲男子以刀刺殺48歲妻子後，欲再襲擊兩名兒子不果，於是用兩把刀刺頸自盡，夫婦送院亡，單位內亦發現一具狗屍，警方將案件列為「謀殺及自殺案」處理。



警方指，案中男死者與女死者已結婚25年，生前並無家暴或向社福機構求助的紀錄，關係良好，最近鄰居亦無聽到涉案家庭爭執。相信事件起因為男死者經營的電腦網絡公司近半年陷入財困，萌生殺機。警方亦表示，相信男死者當時或有動機想殺害2名兒子，惟需作進一步調查方能核實案情。