北角蘇浙公學、軒尼詩道銅鑼灣官立小學學生確診　屬國泰空姐群組

本港今日（17日）新增七宗確診個案，當中4宗是本地個案，包括23歲銅鑼灣寵物店女職員，以及屬北角國泰空姐群組、居於油塘曦臺1座的19歲男子的三位家人，三人居於北角珊瑚閣，二人為19歲男子的弟妹，一人為其外傭，三兄妹的母親檢測結果呈初步陽性。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生表示，正調查是否有人隱瞞行蹤。



▼1月12日，油塘曦臺1座封區檢測▼



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兩學生分別1.7及1.12最後上學

北角國泰空姐群組再擴大，衞生防護中心指，19歲居於油塘曦臺1座的中學生（＃13014），就讀香港鄧鏡波書院，其弟妹及外傭在檢疫中心確診。

其17歲弟弟讀北角蘇浙公學中五級（#13051)，他最後上課日為1月7日，除上學外，大部份時間留在家中，1月9號做過檢測呈陰性。



11歲妹妹則就讀軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）5年級（＃13052），1月12日最後上學，大部分時間在家中，曾與同班同學到駱克道補習，有關同學接受強制檢測，1月9日的檢測結果為陰性，但暫未知涉及人數。

46歲女外傭(#13053） 主要在家中，曾與僱主到油塘單位清潔，屬相關個案。三位居於北角珊瑚閣，其另一同住家人今日檢測結果呈初步陽性，為三兄妹的母親。

張竹君指，上述4人與居於寶馬山富麗園的71歲女患者（＃12913）是一家人，料屬家庭傳播。（廖雁雄攝)

料屬家庭傳播 將查是否有人涉瞞報行蹤

張竹君指，上述4人與居於寶馬山富麗園的71歲女患者（＃12913）是一家人，料屬家庭傳播，最新資料顯示，71歲患者多次到北角珊瑚閣，與46歲外傭曾有接觸，外傭又曾到油塘單位清潔，19歲男生亦有到北角珊瑚閣食飯。

張指，調查期間71歲女患者未曾提供到珊瑚閣資料，19歲患者亦不太肯定，如有人刻意隱瞞、或令調查延遲，會檢視是否需要法律追究。

▼1.8銅鑼灣縉景臺及北角富麗園封區檢測▼



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71歲女患者曾到北角中信證券探友人 屬國泰空姐群組

71歲女患者屬北角國泰空姐群組，她曾到北角國都廣場「中信證券」探望友人。該公司有職員為空姐確診媽媽友人的丈夫。



銅鑼灣軒尼詩道銅鑼灣官立小學及北角蘇浙公學需要停課14日，全體師生接受強制檢測，暫未需要檢疫。張竹君指，一般情況下，幼稚園個案因年級較少，未必妥當戴口罩，擔心交叉感染，而需要送往檢疫；年齡較大的學生，若未有一齊用膳，則毋須全體檢疫。

至於與患者一同補習學生需否檢疫，張竹君指，補習社與學校情況差不多，一般環境教細、狹窄的地方，會較為緊張，「如果好似返學個種情況同上堂無分別」，就未必介定為密切接觸者。