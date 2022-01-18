Delta｜寵物店員或被倉鼠感染　理大蕭傑恒憂擴散：暫係無頭公案

銅鑼灣渣甸街Little Boss寵物店23歲女職員感染Delta AY.127變種病毒，理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒今日（18日）在電台節目表示，其團隊嘗試比對本港輸入個案，與12月25日抵港的巴基斯坦籍女子的病毒基因較相近，但仍存在17個突變，認為可否定兩者有傳播關聯，而國際基因數據庫並找不到相近基因，形容其感染途徑成為「無頭公案」。

蕭傑恒強調，該病人有機會受輸入個案隱形患者感染，強調「一個社區唔會無啦啦吽到隻變種病毒出嚟」，而另一個調查方向則是被其任職的寵物店的倉鼠感染，因為本身倉鼠可感染新冠病毒，認為情況與去年6月的不明源頭Alpha個案類似，憂慮疫情會在社區擴散。



基因排序與最近一宗Delta輸入有17處分別 可否定兩者有直接或間接關聯

蕭傑恒在港台節目《千禧年代》表示，23歲寵物店女職員帶有Delta AY.127變種病毒，理大團隊嘗試比對本港輸入個案，12月有3宗Delta輸入個案，最遲一宗是12月25日抵港的巴基斯坦籍女子，惟兩人的基因排序仍存在17個突變分別，可否定兩者有直接或間接傳播關聯。

Delta AY.127在巴基斯坦較普及 惟與染疫寵物店員基因排序有一定分別

其團隊及後再比對國際基因數據庫，比較類近的基因排序來自捷克，惟他強調國際基因數據庫並非包含全球所有病毒基因排序，發展中國家相對較少，他又指，AY.127在巴基斯坦較普及，但23歲染疫女子的基因排序與該國的病毒亦有一定分別，形容該病人的感染途徑至今仍是「無頭公案」。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒。（資料圖片／黃舒慧攝）

蕭傑恒推斷社區有Delta隱形傳播鏈：唔會無啦啦吽到隻病毒出嚟

蕭傑恒推斷，染疫的寵物店女子仍有可能受輸入個案隱形患者感染，「一個社區唔會無啦啦吽到隻變種病毒出嚟」，而她未曾踏向海外，因此很大機會有一個Delta隱形傳播鏈，感染到該女子。

對於有意見認為，Delta個案早在聖誕節已襲港，蕭傑恒則表示，無法推斷該病毒何時衝入香港，該個案與最類近、在捷克找到的同類病毒仍有7個不同突變，「7個突變代表咗個病毒應該……唔一定喺香港啦，同上一個最近嘅比較呢」，都有好幾個月嘅唔同，根據我哋嘅分析，呢隻病毒每1個月會累積1.8個突變。」

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動物傳人為調查方向 倉鼠可帶新冠病毒

他特別提到，另一調查方向是動物傳人，尤其病人在鼠類寵物店工作，「倉鼠本身係帶住ACE2 receptor，係可以畀新型冠狀病毒去感染」，而她上周二（11日）未不適，至昨日（17日）才確診，已社區多日，很留意有否擴散的情況。惟他強調，因為去年6月亦曾有類似的Alpha感染個案，但無造成社區傳播，市民不必太擔心兩種變種夾擊本港。

巴基斯坦裔婦一傳九 蕭傑恒：首次有OmicronBA2亞型流入社區

至於疑似在海景絲麗酒店染疫的43歲巴基斯坦裔婦女（#13045），其9名親友均已染疫，蕭傑恒表示，北角空姐群組和望月樓群組均是BA1亞型，而今次個案則是BA2亞型，是首次有這種病毒流入社區。

他續指，這個病毒早前湧入亞洲國家，並在菲律賓、尼泊爾等地造成大爆發，多宗上周抵港的菲律賓輸入個案均帶有BA2變種病毒，但現時未知這個病種病毒亞型的傳播性，「但肯定就係，佢已經觸發咗另一條傳播鏈」，更達到1傳9，若9名親友才感染多9人，形成巨型傳播鏈，嚴重性有可能會比北角群組更強。