珠海香洲區停回港易及來港易　周二起珠海經港珠澳大橋抵港要檢疫

政府今晚（17日）公佈，因應内地疫情最新情況，廣東省珠海市香洲區被列入「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」，而港珠澳大橋珠海口岸位於珠海市香洲區內，因此由明日（18日，星期二）凌晨零時起，任何人士從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港，都不能透過「回港易」或「來港易」計劃而獲得免檢疫安排。



而早已取得「回港易」或「來港易」的預約名額受影響認識，政府稱已發出手機短訊，通知他們有關安排。



政府公佈，從18日凌晨起，任何人士從珠海口岸過關、經港珠澳大橋來港，都不能透過「回港易」或「來港易」計劃，而獲得在港免強制檢疫的安排。（資料圖片／林若勤攝）

珠海市區分為東部香洲區和西部斗門區及金灣區，香洲區屬市區。近日珠海出現Omicron確診個案，港府晚上公佈，珠海市香洲區將被列入「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」。由於港珠澳大橋珠海口岸位於珠海市香洲區內，因此由明日凌晨起，任何人士從珠海口岸過關、經港珠澳大橋來港，都不能透過「回港易」或「來港易」計劃，而獲得在港免強制檢疫的安排。

先前經已取得從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的「回港易」或「來港易」預約名額，亦都不能使用有關口岸進入香港而獲得豁免港方的強制檢疫安排。政府稱會向已預約、受今次安排影響的人士發出手機短訊，通知他們有關安排。香港政府表示將繼續與廣東省政府就兩地疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫。

廣東省珠海市香洲區將被列入「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」，來港市民要留意。（資料圖片)

新增兩患者主要活動範圍均在香洲區南屏鎮

珠海市截至本周日（16日）下午3時，新增2宗本土確診病例，累計報告新冠肺炎確診病例9宗、無徵狀感染者1宗，由當日起連續3天每天開展一輪全員核酸檢測。

最新患者一為42歲女子，住南屏鎮廣生南街，為1月14日通報病例1的密切接觸者，1月16日在集中隔離場所對密切接觸者的常規採樣中核酸初篩陽性，當天經市疾控中心覆核陽性，確診為新冠肺炎確診病例（輕型）；第10宗為一名3歲男童，住南屏鎮廣生村河排，為1月14日通報病例1的密切接觸者，1月16日在集中隔離場所對密切接觸者的常規採樣中核酸初篩陽性，當天經市疾控中心覆核陽性，確診為新冠肺炎確診病例（輕型）。

據市政府公布，上述兩例確診病例近日的主要活動範圍均在香洲區南屏鎮。初步判斷新增病例與之前的病例屬於同一傳播鏈，傳播鏈條清晰。目前全部病例在定點醫院進行隔離治療。

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