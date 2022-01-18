Omicron｜國泰兩前空少引發望月樓群組　涉違免檢疫規定被警拘捕

本港新冠肺炎第五波疫情主要涉及兩名國泰空少及一名國泰空姐傳播鏈。警方周一晚（17日）以違反《預防及控制疾病規例》，拘捕並落案起訴兩名前機艙服務員，指他們在醫學監察期間進行不必要活動，其後二人確診Omicron變異病毒株，2月9日提堂。



警方未有公布所涉的航空公司，但翻查資料，資料與引發又一城望月樓群組的兩名國泰空少資料吻合。該兩名空少在抵港首三日疑違規外出聚餐，及後其中一人到望月樓與親友用餐，引發同場多名食客感染，並疑在屯門愛定商場東亞大藥房購物時傳染予東主，出現多代傳播。



兩人完成治療離開醫院即被捕 獲准保釋候審

警方指，二人分別在去年12月24日及25日從美國飛抵香港，他們在醫學監察期間，分別於12月25及27日進行不必要活動，涉嫌違反《預防及控制疾病規例》第599A章。

現時兩人已完成治療並離開醫院，警方周一拘捕並落案起訴二人，現已獲准保釋，案件將於2月9日分別在屯門裁判法院及東區裁判法院提堂。

根據第599A章第15（3）條，任何人沒有遵守衞生主任指明須遵守的條件，即屬犯罪，一經定罪，可處第二級罰款（5,000元）及監禁六個月。

▼1.4袁國勇到又一城望月樓調查▼



+ 9

兩染疫空少疑違規跨區聚餐 國泰已中止聘用

資料顯示，一名居於石塘咀南里壹號的45歲國泰空少（確診個案12609），在去年12月24日由美國紐約抵港，他在翌日乘搭巴士到屯門嘉悅半島，與當日由美國芝加哥抵港的另一44歲國泰空少（確診個案12611）在家聚餐，涉違反免檢疫安排。

空44歲空少在抵港第三日，即12月27日乘搭巴士再轉港鐵，到九龍塘又一城Apple Store處理手表問題，並於中午到場內「望月樓」與父親及友人午膳，多名同場但不同枱的食客染疫，引發「望月樓群組」，出現多代傳播，有未曾到過望月樓的密切接觸者亦染疫。

45歲空少及44歲空少之後分別在12月28日及29日確診，兩人病毒基因排序一樣，但未確定誰傳給誰。國泰其後宣布二人已不再是旗下員工，即中止聘用。

▼12.28門嘉悅半島1座封區檢測▼



+ 3

▼12.27西環石塘咀南里壹號封區檢測▼



44歲空少在12月27日並曾到在屯門愛定商場東亞大藥房購買洗頭水，藥房東主其後確診，也傳染給三名家人，包括其在銅鑼灣SOGO任兼職售貨員的女兒，群組中也包括其子就診的屯門黃金海岸商場莊柏醫療張思敏醫生診所的一位護士。不過衞生署未查出傳染方法。

▼屯門愛定商場東亞大藥房東主一家四口確診▼

