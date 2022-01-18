疫情｜涉巴裔婦群組2學生初確診　美孚地利亞修女學校停面授14日

撰文：胡家欣
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疫情持續，波及多間中小學及幼稚園。其中，回港後第26日完成檢疫才確診的43歲巴基斯坦裔婦女，其5名家人以及朋友的家庭4人，即合共9人已初步確診，意味該主婦離開檢疫酒店後，由1人傳予9人。
位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診，他們最後上學日期為1月14日。校方宣布，學校會暫停面授14日，明日起（19日）至31日轉為網課，考試延後至下月14日後舉行。另外校方今日安排清潔及消毒校園。消息指，兩學生涉43歲巴基斯坦籍婦人群組。

位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）昨日發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診（學校網頁）

因應本港出現第五波疫情，特首林鄭月娥早前公布，幼稚園及小學於上周五或之前暫停面授，直至農曆新年假期，中學則維持面授。

昨日再有多兩間學校學生證實確診，包括北角蘇浙公學及軒尼詩道銅鑼灣官立小學，兩人為已確診、就讀香港鄧鏡波書院的19歲男學生的弟妹，屬北角國泰空姐群組。

涉巴裔婦一傳九群組另一學生讀李鄭屋官立小學

另外兩校共三學生涉初步確診。位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）昨日（17日）發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診，須暫停面授14日，期間轉為網課，考試延後至下月14日後。兩人最後上學日期為1月14日，而涉巴裔婦一傳九群組另一患者，則是李鄭屋官立小學一名九歲男學生，最後上學日期為1月14日。

翻查資料，截至今日，涉及10間學校及1間補習社有學生確診或初步確診，當中包括5間中學、2間小學及3間幼稚園。另外，衞生防護中心昨日將李鄭屋官立小學納入強制檢測。

位於美孚的地利亞修女紀念學校（百老匯）昨日發通告，指接獲衞生防護中心通知，有兩位學生初步確診。（網上圖片）

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