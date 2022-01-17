強制檢測｜四所學校等7處上榜　染疫小五女生灣仔童心補習社學習

新冠肺炎疫情肆虐。食物及衞生局今晚發出強制檢測公告，有7處被列入強制檢測公告，其中涉及4所中小學，包括北角蘇浙公學、軒尼詩道官立小學（銅鑼灣）、美孚地利亞修女紀念學校（百老匯），以及深水埗李鄭屋官立小學。另外，確診的小五女生曾到過灣仔駱克道「童心補習社」補習，該處亦需強檢，名單也包括麥當勞銅鑼灣道國泰大廈分店。



▼1月17日強制檢測公告詳情▼



衛生防護中心今日宣布，北角國泰空姐群組再擴大，早前確診的一名19歲灣仔鄧鏡波書院中六級男生，再多3位家人在檢疫中心確診，當中包括其弟、17歲中五男生及其妹、11歲小五女生，他們分別就讀北角蘇浙公學和軒尼詩道官立小學（銅鑼灣），兩校納入強檢檢測。

另外，中心曾透露該名小五女生在1月11日，去過駱克道一間補習社補習。強檢通告列明，該補習社位於灣仔駱克道金威商業大廈3樓的「童心補習社」。

巴基斯坦婦群組9歲讀李鄭屋官立小學需強檢

日前確診、曾入住油麻地香港海景絲麗酒店的巴基斯坦婦人疑「一傳九」，共9位密切接觸者初步確診，其中4人住長沙灣寶華閣，當中一名9歲男童就讀的李鄭屋官立小學，他最後回校為上周五（14日），學校亦要強檢。位於美孚新邨的地利亞修女紀念學校(百老匯)，也同樣上榜。

銅鑼灣國泰大廈麥當勞需強檢

除此之外，銅鑼灣國泰大廈的麥當勞也被納入強制檢測，暫未知道涉及哪些個案。

而早前銅鑼灣寵物店Little Boss有女員工感染源頭不明，該址再被列入強制檢測公告。

▼Little Boss寵物店女售貨員行蹤▼



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政府明日會於下列地點重開流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務：

堅彌地城遊樂場（科士街與士美菲路交界）、鴨脷洲漁安苑霞安閣對出平台、石硤尾澤安邨榮澤樓對出空地、火炭駿景園1號網球場、將軍澳安寧花園籃球場、將軍澳寶盈花園第4座對出空地、屯門寶田邨第3座對出空地、東涌富東邨富東廣場對出空地。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至1月18日)▼

