新冠疫苗｜小童疫苗開打在即　家長接種前問子女意願　望可通關

政府本周開始讓5至11歲小童在社區疫苗接種中心及私家診所種科興疫苗，並預計農曆新年假後，開設專為兒童接種復必泰的接種中心。

疫苗開打在即，有家長表示會帶同小朋友接種疫苗。育有5名子女的徐太太表示，希望每名子女都可接種疫苗，以便回鄉探親，不過會先問清楚子女的意願。不過有家長表明，最大憂慮是接種疫苗後的副作用，不會在接種計劃開始初期，就立即為子女安排接種「睇定啲先」。



育有五名子女的徐太太表示，如子女願意，會為五歲及七歲的子女安排接種疫苗，但會先問清楚他們的意願。她認為，如子女身體情況許可，希望各子女都可接種，「打咗安全啲」。她又提到居於鄉下七十歲的父母年事已高，但自疫情爆發後，一家人未能回鄉探望兩老。兩老亦十分掛念在港居住的外孫，希望全家接種疫苗後，政府亦可盡快通關，全家可一同回鄉探親。而七歲的徐小朋友亦樂意接種疫苗，希望日後可回鄉探外公及外婆。

家長對疫苗副作用有疑慮︰等一排 睇定小小先

而現年五歲，準備升小一的葉同學亦表示，期待接種疫苗，希望打針後能回校上面授課及回東莞鄉下。家長葉太太稱，如可接種疫苗，便會安排兒子接種，「想早啲開到學，𠵱家停哂課」，又認為「始終有抗體會好啲」。葉太太續說，擔心接種後出現副作用，所以未必會在開打初期，立即為小朋友預約接種，「等一排，睇定小小先」。

對於小學生可接種疫苗，育有7歲小孩的梁太太表示，因擔心副作用對小朋友的影響，暫時不會為小朋友安排接種，「小朋友仲細，有咩事就唔知點算好。」

▼1月18日，北角學之園幼稚園26歲女教師初步確診▼

