新冠疫苗｜衞生署專家不反對5至11歲童打復必泰　劑量為成人1/3

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會，以及新發現及動物傳染病科學委員會，今日（17日）聯同行政長官專家顧問團，公布更新的本港兒童接種新冠疫苗暫擬共識建議。

聯合科學委員會聯同專家顧問團不反對為5至11歲兒童接種科興及復必泰疫苗，但建議復必泰疫苗的劑量應為成人三分一。



聯合科學委員會聯同專家顧問團不反對為5至11歲兒童接種科興及復必泰疫苗，但復必泰疫苗的劑量應為成人三分一。（資料圖片）

對於5至11歲的兒童，聯合科學委員會聯同專家顧問團不反對為他們接種科興和復必泰疫苗，當中復必泰的劑量應為成人的三分之一。

專家認為，兩種疫苗均能減少重症和死亡，復必泰疫苗或能提供預防感染Omicron的額外保護力；而兩種疫苗應同時推出，以提供真正的選擇。

復必泰兩針至少隔12周 建議針打大腿前外側中段

就接種疫苗的相隔時間建議，科興疫苗應為28天（4星期），而復必泰則至少相距12星期，即均按照給12至17歲青少年的相關建議。專家亦建議兒童於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種復必泰疫苗，但尊重選擇在上臂注射的個人意願。

同時，更新後的暫擬共識建議強調為60歲或以上人士接種新冠疫苗的迫切性，特別是安老院舍的長者，應較5至11歲的兒童優先。

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