新冠疫苗｜市民到貨櫃接種站打針　憂未接種被禁堂食

以貨櫃箱形式運作的流動接種站在今日（16日）及周一(17日)在上水清河邨清澤樓對出空地，提供復必泰疫苗接種服務。今日早上10時左右，已有不少長者在貨櫃箱外排隊等待打針，而在11時已截止派發即日籌，只有已預約的市民才能進場接種，有市民表示此服務非常方便，「屋企同公司附近都冇得打，宜家嚟到樓下咪打，又話冇得堂食，都冇辦法。」



▼1月16日上水清河邨流動接種站▼



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張先生是其中一名到接種站接種第一針的市民，之前並未接種的原因是怕麻煩，「屋企同公司附近都冇得打，而加嚟到樓下咪打，又話冇得堂食(擴大疫苗氣泡)，都冇辦法。」他又指雖然公司並沒有規定員工需要接種，但亦有建議盡快打針。他又提到自己並不擔心第五波疫情或副作用，「都唔驚得咁多啦，平時都有做開運動，應該冇事既，保護自己保護人地重要啲。」

莊先生是清河邨居民，今天是到流動接種站打第三針，他指等候時間不是太長，只等了約15分鐘，而保護自己是接種主要原因，「唔好話驚唔驚第三波疫情啦，個個打針都想保護自己。」，「之前兩次都係沙田個邊打，宜家落嚟樓下就打得，好方便。」莊生又提到前兩針沒有任何副作用，因此亦不太擔心影響健康。

市民可利用流動站接種第一劑、第二劑或第三劑疫苗。流動接種站開放時間為上午十時至下午五時，而最後即場報名時間為下午四時三十分。

▼1.15荔枝角公園體育館接種復必泰市民情況▼

