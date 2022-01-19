強制檢測｜62處上榜　涉美麗華Donki、入境事務大樓和各區寵物店

本港新增18宗新冠肺炎確診，並有逾10宗初步確診。當局今晨宣布將62個指明地方納入強制檢測公告。

其中26個指明地方與一宗本地個案、三宗與輸入個案有關的個案、一宗曾於香港逗留的非本地確診個案以及五宗初步陽性檢測個案有關，涉及的個案包括居美孚的26歲幼稚園女教師和居田灣、與倉鼠寵物店有關的73歲男子等，地點有尖沙咀美麗華Donki、入境事務大樓、香港仔多間食肆和深水埗區內多個設施。



▼1月18日涉染疫個案被納入強制檢測的地方▼



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女幼稚園教師於鰂魚涌學之園工作，這間幼稚園、她到過的尖沙咀Donki、深水埗檢測中心，以及尖沙咀K11、海港城和The One多間店鋪食肆上榜。

▼1月18日，美孚新邨第三期封區檢測▼



▼初步確診、源頭不明個案26歲女子任職北角學之園幼稚園▼



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至於73歲疑染疫男子居住的田灣，區內也有多間食肆須檢測，包括香港仔新昌發正宗潮州粉麵、華貴商場大家樂、香港仔中心4期馬來喇沙海南雞飯專門店和香港仔中心3期龍薈。

▼1月18日，香港仔嘉隆苑A座嘉昇閣圍封檢測▼



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大坑東邨東滿樓疑出現垂直傳播，一名42歲女子和3歲女童初步確診，女童就讀的石硤尾下邨馬多馬堂幼稚園和大坑東邨東滿樓都須強檢。

另外，因應較早前在一家寵物店部分倉鼠樣本的檢測結果呈陽性，有36個指明地方被納入強制檢測公告，包括全港有售賣倉鼠的寵物店和相關地點。

▼1月19日涉倉鼠寵物店被納入強制檢測的地方▼



政府要求任何曾接觸或處理在2021年12月22日或之後從海外運送至香港的倉鼠的人士（包括但不限於（1）曾涉及運送或暫存該等倉鼠的人士、（2）曾處理該等倉鼠的檢疫事宜的人士，或（3）管有該等倉鼠的寵物店全職、兼職和替假員工等），或曾接觸或處理在2021年12月22日或之後才購買、管有或保管的倉鼠的人士（包括但不限於（1）在2021年12月22日或之後才購買、管有或保管。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2022 年 1 月 19 日)▼

