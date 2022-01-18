多名曾赴「洪門宴」議員將參與立法會大會　稱已諮詢防疫專家意見

出席港區人大代表洪為民生日派對的20名立法會議員，當中16名立法會議員已解除檢疫令，但要進行多次檢測，立法會主席梁君彥早前強烈勸喻該16名議員採取適當措施，在本月22日完成最後檢測前盡量留家，避免外出。



不過多名曾出席「洪門宴」的立法會議員表示，已取得防疫專家建議，認為感染風險較低，將出席周三（19日）的立法會大會，當中新民黨黎棟國和陳家珮更已獲抽中提出議員議案。



陳家珮：專家指與確診者時間無重疊因此風險極低

陳家珮表示，她與同樣出席洪為民生日派對的黨友黎棟國和容海恩，已取得防疫專家意見，指他們出席派對時間沒有與確診者重疊，加上近日已進行多次檢測，目前距離洪為民生日派對已超過14日，相信感染風險極低，希望出席會議履行議員職責。她稱明天出席會議時會更加謹慎，避免四圍走，亦會戴較貼面的口罩。

黎棟國和陳家珮獲抽中於明天大會提出議員議案，兩人必須要在場才可提出。黎棟國提出盡早落實通關，要求強化「安心出行」應用程式功能，並為接種3劑疫苗制訂時間表的議案。

陳家珮的議案要求政府跟進外傭中介屢被揭發以不良手法經營，在新型疫情期間更衍生招聘外傭成本上漲等問題。由於每次立法會大會上，只會處理兩項議員議案，因此曾有議員在整屆4年立法會任期中，都無法被抽中提出議案。

曾出席洪為民生日派對的選委界議員林智遠稱，已諮詢防疫專家意見，認為自己感染風險低，周一（17日）進行的檢測結果呈陰性，傾向出席周三的大會。他指會以平常心出席首次會議，希望不負選民所託。