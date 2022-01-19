封區檢測｜田灣嘉隆苑、東涌映灣園、美孚新邨完成強檢　無人確診

因應多宗新冠肺炎初步確診個案，政府昨晚圍封香港仔嘉隆苑嘉昇閣（A座）、東涌映灣園一期賞濤軒第1座，以及美孚新邨第三期百老滙街72-74號進行檢測。

當局今早公布，上述三處都無發現確診個案。



政府聲明指，嘉隆苑嘉昇閣截至昨晚11時，約880名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約350戶，當中約25戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名73歲男子，其67歲家庭成員（個案13059）曾於1月8日到訪銅鑼灣Little Boss寵物店，與該店染疫店員（個案13047）有接觸。

▼1月18日，香港仔嘉隆苑A座嘉昇閣圍封檢測▼



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美孚新邨第三期百老滙街72-74號至今日凌晨零時，約370名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約130戶，當中約10戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉及一名26歲女子，於鰂魚涌學之園幼稚園（君豪校）任職教師，暫時源頭不明。

▼1月18日，美孚新邨第三期封區檢測▼



▼初步確診、源頭不明個案26歲女子任職北角學之園幼稚園▼



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映灣園一期賞濤軒第1座截至今日凌晨1時，約865名居民接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。政府亦在「受限區域」內派員到訪約375戶，當中約55戶在過程中沒人應門，包括可能已經接受檢疫或隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，政府並沒有這方面的詳細資料，會採取措施跟進。

上址涉一名16歲男子，他就讀於美孚百老匯街80-86號地利亞修女紀念學校（百老匯），曾與同學（個案13069）於1月10日至14日在學校同一課堂考試。