美食車｜被指6月突然死亡　邱騰華：自行決定上舖　抗疫基金無份

政府去年底以美食車業務發展「不理想」為由，宣布將於今年6月1日結束為期4年的美食車先導計劃。立法會議員謝偉俊批評美食車計劃是「突然死亡」，亦無支援投資者的「善終服務」。

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（19日）書面回應謝偉俊的質詢時反指，政府已提供不同支援配合，但美食車亦要以自身條件吸引顧客，惟至今發展仍不理想，又指經營者「上舖」與否屬商業決定，隻字未提會否提供協助，更直言美食車無受現時防疫措施影響，第五輪抗疫基金並不會涵蓋。



邱騰華回應議員面書質詢時指，美食車的業務發展不理想，僅在首年表現較好，隨後已持續下跌，15部美食車中，已有3部先後退出計劃，餘下的12部，亦只有一半維持較經常運作，12個營運場地中，亦只有3個場地較常有美食車營運，直言其發展未能達致政策目標，因為要決定結束先導計劃。

他又強調，政府過去5年已為其營運提供不同形式的支援，並多次調整和延展，更指美食車要靠自身條件才能吸引顧客，惟旅遊事務署並無備存營運者的商業利潤資料，未能完全評估個別營運者的盈虧情況。

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有經營者希望日後能「上舖」，謝偉俊在質詢中問及政府會否提供支援，邱騰華形容「上舖」與否屬營運者的商業決定，他們要符合食環署規定申請適當牌照，隻字未提商經局會否提供協助。

至於會否在新一輪抗疫基金中，為美食車提供支援，邱騰華卻表示，抗疫基金僅針對受收緊措施影響的處所，包括無晚市的食肆，或長期冰封的行業，但認美食車並無受現時的社交距離措施影響，因此並不涵蓋在第五輪抗疫基金措內。